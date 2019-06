Michael Netzer je avtor slavnega Spider-Manovega poljuba. Foto: Reuters

Tudi življenje Michaela Netzerja je bilo precej polno drame: rojen je bil kot Mike Nasser ameriško-libanonskim staršem, pripadnikom majhne verske skupnosti druzov, ki je v ustvarjanju našel razbremenitev od otroške paralize, za katero je trpel. Delati je začel za več franšiz, vključno s slavnima Marvelom in DC Comics, po spoznanju, da ima judovske korenine je odšel v Izrael in naposled pristal v naselbini na zasedenem Zahodnem bregu.

Netzer med ustvarjanjem portretov mimoidočih v Jeruzalemu. Foto: Reuters

Portreti in naročene reprodukcije superjunakov

63-letni Netzer, ki tekoče govori arabsko, angleško in hebrejsko, tako po novem ustvarja portrete ali pa reprodukcije superjunakov po naročilu. Kot pravi, so med njegovimi strankami tudi Palestinci, kar velja za precej nenavadno interakcijo, glede na to, da gre za naseljenca, ki je prišel tja iz religioznih vzgibov.

Vsakih nekaj tednov se Netzer odpravi ustvarjati tudi na ulico, kjer brezplačno skicira posameznike tako rekoč vseh sort. "Videl sem ... zdi se mi kakšnih devet milijonov junakov in zlikovcev v Izraelu. Ves čas jih vidim," je povedal za Reuters v svojem podstrešnem ateljeju v Ofri. "Kakor, da so ljudje najbolj zanimiva stvar, ki obstaja. Zrem v obraz in vidim, veste, bog zre nazaj vame."

Deluje, da se 24-letna konservativna muslimanka Endy Jber iz izraelske arabske vasi Abu-Ghosh, sicer ena od njegovih portretirank, strinja z njim. Po tem, ko je pozirala zanj na glavni pešpoti Jeruzalema, je nastalo skico in njenega avtorja počastila z besedami: "Neverjeten je. Svojo dušo izraža skozi sliko."

Na novo vzplamtele napetosti

Netzer pravi, da mu sektaški spopadi niso tuji, saj je živel v Libanonu, kakršen je bil po 70. letih minulega stoletja. Zaznava tudi, da so se napetosti med Izraelci in Palestinci dodatno vzplamtele, odkar se je v dolgotrajna prizadevanja za vzpostavitev miru med sprtima stranema vpletel predsednik ZDA Donald Trump.

Po Netzerjevem mnenju sam Trump poseduje elemente stripovskega arhetipa. "Bojuje vojno s Kitajsko, ki bi jo lahko razumeli kot pravično vojno. Na njem obstaja torej nekaj, kar deluje zelo junaško ljudem, ki ga podpirajo. Po drugi strani pa poglejte, kako je postal antiteza junaka, dobrega človeka," razloži svoje videnje ameriškega predsednika.

Risar v svojem ateljeju v Ofri, izraelski naselbini na Zahodnem bregu. Foto: Reuters

Izraelski superjunak Krepki Uri

Čeprav je pustil svoj pečat na stripovskem kanonu – med drugim je strip, ki ga je narisal leta 1981, služil kot navdih za slavni prizor iz filma Spider-Man, v katerem naslovni superjunak svoje dekle poljubi, med tem ko visi obrnjen z glavo navzdol - Netzer ne daje vtisa, da bi pogrešal komercialno usmerjeno ustvarjanje.

V 80. letih je ustvaril superjunaka iz Izraela, imenovanega Uri Ohn ali Krepki Uri, čigar nasprotniki običajno niso bili upodobitve resničnih sovražnikov Izraela. "Postal sem občutljiv na uporabo propagande, uporabo moje umetnosti za pospeševanje ideje, na katero sem lahko vezan ali ne," pravi Netzer. "In to je verjetno eden od razlogov, zaradi katerih sem se upočasnil ... Poskušam ne vznemirjati ljudi."