Nočno stražo si letno ogleda več kot 2,5 milijona obiskovalcev. Foto: EPA

Dolgotrajen in drag postopek je mogoče spremljati tudi prek interneta.

"Nočna straža je ena najbolj slavnih slik na svetu," je pred stekleno kletko povedal direktor muzeja Taco Dibbits. Slika, ki si jo letno ogleda več kot 2,5 milijona obiskovalcev, po njegovih besedah pripada vsem prebivalcem Nizozemske in sveta. "In začutili smo, da ima občinstvo pravico, da spremlja, kaj se z njo dogaja," je dodal.

Slika iz leta 1642 je bila naročena za eno izmed amsterdamskih milic. Foto: EPA

Operacija Nočna straža je, kot navajajo v muzeju, doslej največja in najizčrpnejša raziskava mojstrovine nizozemskega slikarja Rembrandta van Rijna, njen cilj pa je kar najbolje ohraniti sliko za prihodnost.

Upodobljenih je 34 oseb

Slika iz leta 1642 je bila naročena za eno izmed amsterdamskih milic in nosi originalni naslov Druščina Fransa Banninga Cocqa in Willema van Ruytenburcha. Oba protagonista sta osrednji figuri na sliki, na kateri je sicer upodobljenih 34 oseb.

Dolgotrajen in drag postopek restavriranja je mogoče spremljati tudi prek interneta. Foto: EPA

V zgodnjem 18. stoletju so sliko prenesli v amsterdamsko mestno hišo. Da bi njene dimenzije ustrezale prostoru, so jo leta 1715 obrezali na dveh straneh, sledilo je čiščenje številnih plasti laka.

Stoletje pozneje so bili storjeni številni poskusi, da bi osvežili lak in odstranili rumenkast ton na sliki. Septembra 1939 so jo zaradi nacistov evakuirali iz Rijksmuseuma skupaj s 30.000 drugimi deli.

Na delih slike so opazili bele sence

Leta 1975 je sliko z nožem napadel brezposelni nizozemski učitelj. Tedaj so jo obsežneje restavrirali, a so sledovi vandalizma deloma vidni še danes. Leta 1990 je sliko nek moški popršil s kislino. Pred kratkim pa se je pojavila nova težava - strokovnjaki so na delih slike opazili bele sence, razlog zanje še raziskujejo.

Okrog znamenite slike so postavili stekleno kletko in obiskovalci lahko od ponedeljka opazujejo restavratorje pri delu. Foto: EPA

Kot je oktobra ob predstavitvi projekta povedal Dibbits, želijo razumeti, zakaj je prišlo do sprememb in sliko kar najustrezneje restavrirati. Najprej bodo strokovnjaki umetnino preiskali s pomočjo fotografiranja in računalniških analiz vseh plasti, nato se bodo odločili, kako jo restavrirati.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) se je rodil v Leidnu na Nizozemskem kot sin premožnega mlinarja. Študiral je slikarstvo v rojstnem mestu in od leta 1623 v Amsterdamu. Med letoma 1625 in 1631 je delal v Leidnu, nato v Amsterdamu. Leta 1634 se je poročil z bogato Saskio van Uylenburg. Po materini in ženini smrti je zašel v hude finančne težave. Moral je prodati hišo in dragocenosti, da je izplačal dolžnike. Ustvaril je okoli 700 slik, 300 grafik in več kot 1600 risb.