"Družba naj ne izključuje nikogar, pa če v njej živi že od nekdaj ali pa je vanjo šele vstopil," se glasi sporočilo papeža Frančiška ob dnevu migrantov in beguncev. Foto: EPA

Papež Frančišek se je med dopoldansko mašo na Trgu svetega Petra ostro obregnil ob licemerstvo bogatih, ki prodajajo orožje revnim, ob tem pa ljudi, ki bežijo pred vojno, niso pripravljeni sprejeti.

Ne gre samo za migrante, gre za prebivalce vseh periferij sveta, ki so žrtve naše kulture škarta. Papež Frančišek

"Gre za prebivalce vseh periferij sveta"

Med mašo, ki je potekala v številnih jezikih, so uporabljali kadilne smole, pridelane v begunskem taboru na jugu Etiopije. Mašni zbor pa so sestavljali pevci z vseh petih celin oziroma iz devetih držav sveta.

"Ne gre samo za migrante, gre za prebivalce vseh periferij sveta, ki so žrtve naše kulture škarta. Bog kristjanom narekuje, naj ne izključijo in zavržejo nikogar. Zato ne gre samo za usmiljenje, ampak za razmislek o krivicah, ki večini povzroča ohranjanje privilegijev manjšine. Svet je vse okrutnejši do tistih, ki jih je odrinil na stran," je po besedah rimskega dopisnika Janka Petrovca dejal papež.

Papež je opozoril tudi pred globalizacijo ravnodušnosti do drugih. Foto: EPA

Navdih v besedah Pisma Hebrejcem

Pred koncem maše in po nagovoru kardinala Gualtiera Bassettija je papež na Trgu svetega Petra odkril kip, naslovljen Angeli nevede, ki ga je umetnik Timothy Schmalz izdelal na temo besed Pisma Hebrejcem: "Na gostoljubnost ne pozabite. Po njej so nekateri nevede pogostili angele."

Kanadski umetnik je upodobil čoln s 140 migranti v naravni velikosti, ki pripadajo raznolikim kulturam in rasam ter tudi različnim zgodovinskim obdobjem. Figure na čolnu so tesno stisnjene druga ob drugo, iz sredine te množice pa se dvigajo angelska krila. Umetnina na svoj način prikazuje prepričanje, da je mogoče sveto najti v tujcu, v tem primeru pri beguncih in migrantih.

Kot vizualni prevodi Biblije

Timothy Schmaltz že 25 let po vsem svetu ustvarja velike, večinoma bronaste umetnine. Svoje stvaritve opisuje kot vizualne prevode Biblije. Kot pravi sam, poskuša ustvarjati epska umetniška dela, ki se z ljudmi povežejo prek dizajna in detajlov, ki se gledalcev ne dotaknejo le na čustveni ravni, temveč jim omogočajo tudi, da se nekako počutijo kot "del" stvaritve, še piše Vatican News.

