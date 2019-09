Prisrčno srečanje papeža in misijonarja Opeke. Foto: Reuters

Na obisk Akamasoe, naselja, ki je zraslo na nekdanjem smetišču, je Opeka povabil papeža med njunim srečanjem maja lani v Vatikanu. Mesto Akamasoa, kar v slovenščini pomeni dobri prijatelji, je Opeka začel ob pogledu na otroke, ki živijo na smetišču prestolnice Antananarivo, graditi leta 1989. Z delom v kamnolomu, izdelovanjem opeke, gradnjo, tesarstvom in kmetijstvom Opeka omogoča dostojno življenje 23.000 ljudem, 14.000 otrokom pa s šolanjem svetlo prihodnost.

Srečanje Pedra Opeke s papežem Frančiškom

Papež Frančišek je tako z veseljem prišel na obisk k svojemu rojaku in študentu, ki odpira vrata Cerkve za najbolj uboge, kar je glavna smernica njegovega pontifikata. Po obisku v Akamasoi, kjer ga je v cerkvi pričakalo več tisoč mladih, se bo Frančišek odpravil še med delavce v bližnji kamnolom, kjer bo podelil blagoslov prebivalcem Akamasoe in celotnemu mestu Antananarivo.

Pedro Opeka na Madagaskarju pomaga že 30 let. Foto: Reuters

"Presenetimo ga lahko z veseljem"

Opeki se bodo ob papeževem obisku pridružili slovenski misijonarji, ki delujejo na Madagaskarju. Na vprašanje, s čim nameravajo presenetiti papeža, je Opeka za Radio Ognjišče dejal: "Mi ga lahko presenetimo samo s svojim veseljem, iskrenostjo, petjem. Prvič bo prišel na Madagaskar, in če bo sprejet z ljubeznijo, veseljem, nasmehom, gestami, ki izražajo prisrčen sprejem, bo prevzet."

Opeka pričakuje, da bo papež spregovoril o korupciji v državi in da bo prebivalce Akamasoe podprl pri njihovem delu, da nadaljujejo boj, ki so ga začeli pred 30 leti – boj za dostojanstvo in prihodnost 15.000 otrok in mladih, ki so v šolah, pa tudi, da ne bi nikoli pozabili na tiste, ki še živijo v skrajni revščini.

Pri maši na stadionu milijon vernikov

Predtem je papež nagovoril okoli milijon vernikov, ki so se zbrali pri maši na stadionu severno od Antananariva. Opozoril je pred socialnim izključevanjem in izkoriščanjem narodne pripadnosti ali vere za lastne namene ter se zavzel za kulturo bratstva in sožitja. Papež je zbrane opomnil, da trpljenje ljudi ni v božjem načrtu. "Ko sorodnost postane odločilno merilo za vse, kaj je prav in dobro, hitro pride do tega, da se upravičuje ali celo razglaša za svete določene vzorce obnašanja, ki vodijo do kulture privilegijev in ekskluzivnosti," je dejal. Pri tem po njegovih besedah grozi zapiranje v lastne majhne svetove, ki puščajo malo prostora za druge.

Papež Frančišek se mudi na tridnevnem obisku Madagaskarja. Foto: Reuters

Množica je papeža na stadionu Soamandrakizay potrpežljivo čakala od zgodnjih jutranjih ur. Po nekaterih navedbah gre za največji javni shod v zgodovini Madagaskarja. Številni so nosili čepice bele in rumene barve, ki sta barvi Vatikana. Navdušeno so pozdravili papeža, ko se je v svojem vozilu pripeljal na stadion, zavit v oblak rdečega prahu, ki ga je s tal dvigoval veter.

Papež se je med obiskom med drugim sestal s predsednikom Madagaskarja Andryjem Rajoelino in predstavniki civilne družbe. Politike je pozval k odločnemu boju proti korupciji in posvaril pred nadaljnjim onesnaževanjem okolja.

Afriško apostolsko potovanje

Frančišek je na Madagaskar, ki je ena izmed najrevnejših držav na svetu, v četrtek prispel iz Mozambika. Na Madagaskarju kar tri četrtine prebivalstva živi z manj kot dvema dolarjema na dan. A ta veliki otok je tudi globoko krščanski in ob nestrpnem pričakovanju papeža so ulice prestolnice bogato okrasili.

Papež se je na teden dni dolgem apostolskem potovanju po treh afriških državah v Indijskem oceanu, ki jih večinoma pestijo revščina, politična nestabilnost, podnebne spremembe in posledične naravne katastrofe, najprej ustavil v Mozambiku, z Madagaskarja pa se bo odpravil na turistični Mavricij in se tam zavzel predvsem za mir in socialno pravičnost.