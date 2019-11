Nick Cave. Foto: EPA

Skoznjo bodo pogled usmerjali v raznoliko ustvarjanje ikoničnega avstralskega rokerja, tekstopisca, pisatelja in scenarista. Ogledati si jo bo mogoče od 23. marca do 3. oktobra 2020.

Kaj oblikuje naše življenje?

Razstava s tristo eksponati, ki bo združevala instalacije večjih dimenzij in atmosferske zvočne krajine, bo med drugim predstavljala tudi rokopise pesmi, knjige, videe, scenografije in osebne predmete. "Prevpraševala bo, kaj oblikuje naše življenje in kaj nas naredi takšne, kakršni smo. Poleg tega bo slavila radovednost in moč kreativnega duha," so zapisali organizatorji.

Del razstavnih predmetov bodo dobili iz Cavovega arhiva v Centru umetnosti Melbourne, del iz zbirke Danske kraljeve knjižnice, nekaj jih bo tudi iz zasebne glasbenikove zbirke.

Turneja povezovanja in pogovorov

Cave je sicer trenutno na povezovalni turneji po Evropi, na kateri se odpira občinstvu. Odgovarja na vprašanja izpod odra, ob čemer "nobena tema ni sveta", obenem pa tudi zapoje ob klavirju. Cave se je v diskusije s svojimi oboževalci pred tem že podal prek spletne strani The Red HandFiles, kjer je spregovoril o temah, kot so žalovanje, umetna inteligenca ter odnos med Izraelom in Palestino.

V začetku oktobra je izdal album Ghosteen, ki je sicer 17. studijski album Nicka Cava in The Bad Seeds. Ta sledi temačni plošči Skeleton Tree iz leta 2016, ki jo je izdal po tragični smrti sina in jo leto pozneje v sklopu svetovne turneje predstavil tudi v Ljubljani.

"Pesmi na prvem albumu so otroci. Pesmi na drugem albumu so njihovi starši," je dejal pevec in skladatelj, poznan po čustveni intenzivnosti svojih besedil.