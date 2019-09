Dvojni album je napovedal na vprašanjem posvečeni spletni strani The Red Hand Files, na videz povsem mimogrede, v odgovoru oboževalcu, ki je spraševal, kdaj je mogoče pričakovati novo glasbo iz studia gotskega rockerja in njegove zasedbe The Bad Seeds.

"Pesmi na prvem albumu so otroci. Pesmi na drugem albumu so njihovi starši," je dejal pevec in skladatelj, poznan po čustveni intenzivnosti svojih besedil. Prvi del sestavlja osem pesmi, drugega pa dve dolgi skladbi, "povezani z govorjeno besedo", je povedal 62-letni glasbenik. Na digitalnih platformah bo izšel v petek, 4. oktobra, na vinilni in CD-plošči pa 8. novembra.

Na predvečer digitalnega izida, torej 3. oktobra, se bodo v številnih mestih, od Melbourna do Osla, odvijale "poslušalne zabave" – najbližji našim krajem bosta v Milanu (v trgovini Serendeepity) in Bologni (v trgovini Semm); če se vam zdi tudi to predaleč, lahko Nicu Cavu prisluhnete prek glasbenikovega uradnega kanala na YouTubu.

Komadi s prvega albuma se imenujejo The Spinning Song, Bright Horses, Waiting For You, Night Raid, Sun Forest, Galleon Ship, Ghosteen Speaks in Leviathan, drugi album pa zaokrožijo Ghosteen, Fireflies in Hollywood.

Ghosteen bo že 17. studijski album Nicka Cava in skupine The Bad Seeds. Nasledil bo introspektivno ploščo Skeleton Tree iz leta 2016, ki je nastajala v obdobju po tragični smrti Cavovega mladoletnega sina; v sklopu svetovne turneje je Cave leta 2017 Skeleton Tree predstavil tudi v Ljubljani.

Pobeg v bukolično idilo

Na glasbenikovi spletni strani se že bohoti tudi vizualna podoba albuma – naslovnico bo krasila utopična umetnina, ki spominja na džungli podobno pokrajino v nežnih barvah ter bujnem in barvnem rastju.

Trenutno se Nick Cave pripravlja na novo serijo pogovornih večerov, pospremljenih z glasbo, ki ga bodo od danes do februarja prihodnje leto vodili na turnejo od ZDA prek Kanade do Evrope.

Kadar na spletnem forumu The Red Hand Files, ki je posvečen vprašanjem oboževalcev, ne napoveduje nove glasbe, Cave s premislekom in poglobljeno razpreda o najrazličnejših temah. Med drugim je analiziral Morrisseyev oster zasuk proti desnici in protipriseljenski retoriki, pretresal pluse in minuse nošenja majic priljubljenih zasedb ter spisal ganljivo odprto pismo o žalovanju po sinovi smrti leta 2015.