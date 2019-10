Dalea Kovačec je vizualna umetnica, ki deluje v različnih medijih. Sodelovala je na številnih razstavah v galerijah po Sloveniji (Galerija Škuc, GalerijaGallery, Equrna, MediaNox, ArtKit Kibla, Kino Šiška, DobraVaga…) in tujini (Poljska, Belgija). Foto: Galerija Škuc

"Uporaba raznorodnih medijev, materialov in praks kaže na zmožnost kritične refleksije avtoric, njihovo fleksibilnost in ustvarjalno svobodo, ki išče navdih v svetu okoli nas."

Neža Knez je dobitnica Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani. V letu 2018 je prejela nagrado skupine OHO, v letu 2017 pa je sodelovala na Bienalu mladih v Tirani. Foto: Galerija Škuc

Razstavo odpirajo nocoj v Galeriji Škuc, nastala pa je v koprodukciji z Galerijo Alkatraz.

Dekonstrukcija pomena artefakta

Umetniška dela, postavljena na razstavi, med drugim sestavljajo povečana replika otroške skrivalnice, podobne šotoru, iz vsakdanjih predmetov, prirejeno skladišče iz Ikeine omare, odlitki kamnov, stebrov, stopnic in tal, fotografije mestne ploščadi, sta ob razstavi zapisala kuratorica in kurator Ana Grobler in Sebastian Krawczyk.

Nobena izmed avtoric ne ostaja zgolj pri enem mediju, umetniško sporočilo je sestavljeno iz različnih elementov, kar dekonstruira sam pomen artefakta, ki ga tradicionalno razumemo kot nedotakljiv in fiksiran predmet.

Objekt kot dinamičen nosilec sporočila

"Predstavljene umetnice defetišizirajo artefakt; v svojih projektih poudarjajo predvsem njegovo funkcionalno vlogo pri prenašanju sporočilnosti. Objekt je tu dinamičen nosilec sporočila, ki gledalca usmerja k izbrani tematiki in zgolj minimalno zadržuje pogled na sebi. S tem se umetniško delo premakne v smer nematerialnosti, saj so posamezni nosilci sekundarnega pomena."

Umetnice po njuno dekonstruirajo tudi pojem gledalca, ki ni več oddaljen opazovalec, ampak postaja vse bolj ključen in nepogrešljiv element umetniških del. Njihov pogled je usmerjen stran od utečenih tokov galerijskega sveta in predstavlja poskus razmisleka o preseganju okvirov normativnega.

Lene Lekše je v galeriji Vrijdag v Groningenu sodelovala in soustvarila razstavo When the Camp is in the dining room. Njeno delo Geenberg je bilo predstavljeno na Bienalu mladih v Osijeku. Foto: Galerija Škuc

Nestrinjanja z logiko okostenelih struktur umetnice ne podajajo prek manifestov, ampak s pomočjo humorja, ki je izražen na različne načine, a vedno kot spodbuda k premisleku, sta še zapisala kuratorja.

Veliko igrivosti in avtentičnega veselja

Razstava prikazuje več izvirnih, premišljenih in nenavadnih idej, "ki so realizirane brez pompa, hermetičnosti in pričakovanj po končanem, oprijemljivem artefaktu, vsebujejo pa veliko igrivosti in avtentičnega veselja, ki izhajata iz potrebe po ustvarjanju, razmisleku ter povezovanju."



Vse tri umetnice so študirale na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (ALUO). Dalea Kovačec (1993) končuje magistrski študij slikarstva, Lene Lekše (1995) je absolventka 3. letnika kiparstva, Neža Knez (1990) pa je leta 2017 magistrirala iz kiparstva.



Razstava bo na ogled do 15. novembra.