Postavitev bo na ogled do 6. oktobra. Foto: EPA

Miró je nenehno izražal svoje občudovanje Gaudijevega dela. Cenil je predvsem arhitektovo pripravljenost na tveganje in naklonjenost improvizaciji, so zapisali pri fundaciji Joan Miró v Barceloni, kjer je še do 6. oktobra na ogled razstava Miró-Gaudi-Gomis.

Slikal sem neposredno na velike balvane, da bi se s tem, ko sem na njih pustil svojo sled, popolnoma stopil z elementi v pokrajini. Joan Miró

Narava kot navdih

Za Mirója in Gaudija je bila narava vir za njuna umetniška prizadevanja. Gaudija je navdihovala s svojimi ornamentalnimi in strukturalnimi elementi, za Mirója pa je bila bistven element v njegovi vizualni in poetični zasnovi. "Slikal sem neposredno na velike balvane, da bi se s tem, ko sem na njih pustil svojo sled, popolnoma stopil z elementi v pokrajini," je povedal o svojem slikanju. Umetnikov vnuk Joan Punyet Miró je pred desetletjem ob odprtju razstave v madridskem muzeju Thyssen-Bornemisza povedal, da njegov dedek "nikoli ni obrnil hrbta naravi, temveč je živel z njo in za njo". Zemlja je bila na primer eden ponavljajočih se motivov v delih Joana Mirója.

Na ogled so grafike, skulpture in fotografije. Foto: EPA

Tako Gaudi kot Miró sta odkrivala nove postopke in materiale ter tako premikala konvencionalne meje svojih disciplin. Eksperimentirala sta tudi s skulpturo.

Sestavljanje mozaikov iz črepinj ploščic

Miró, ki velja za enega ključnih nadrealistov, je po Gaudijevem zgledu odlival objekte iz svoje vsakdanje okolice in narave ter jih spreminjal v skulpture. Z montažo jih je spremenil v fantastična bitja. Pritegnilo ga je tudi sestavljanje mozaikov iz črepinj ploščic, kar je uporabil v svojih monumentalnih javnih delih in obudil v seriji grafik, ki jih je leta 1979 ustvaril kot poklon arhitektu.

Foto: EPA

Ob grafikah je na razstavi na ogled izbor Mirójevih skulptur, ki so postavljene v dialog s fotografijami Gaudijevih arhitektur španskega fotografa Joaquima Gomisa. Temu je intuitivno uspelo v njih ujeti lepoto in poetičnost dela obeh umetnikov, piše na spletni strani fundacije.

Barcelona, kjer si je postavitev mogoče ogledati, je povsem prežeta z Gaudijevo umetnostjo, med arhitekturnimi znamenitostmi so njegove La Pedrera, Casa Batlló, Parc Güell in katedrala La Sagrada Familia, ki je še vedno v delu. "Sagrada familia je ikona in najbolj obiskani spomenik našega mesta," je ob lanski izdaji začasnega gradbenega dovoljenja tvitnila županja Ada Colau.