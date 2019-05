Marina Abramović, ki živi in dela v New Yorku, se je rodila 30. novembra 1946 v Beogradu. Foto: EPA

Čistilec je največja evropska razstava Marine Abramović in tudi priložnost, da se tudi regionalno občinstvo seznani z najpomembnejšimi deli ene vodilnih umetnic performansa, so napovedali v beograjskem MSU-ju. Spomnili so, da je bila premiera razstave Čistilec leta 2017 na Švedskem, nato pa je obiskala Dansko, Norveško, Nemčijo, Italijo in Poljsko.

V rojstnem mestu nazadnje leta 1975

"Razstava v Srbiji predstavlja poslednjo postajo turneje in je posebna, ker simbolizira vrnitev umetnice v njeno rojstno mesto, v katerem je imela zadnjo razstavo v salonu MSU leta 1975," so zapisali v sporočilu za javnost. Poudarili so, da ima razstava predvsem izobraževalni značaj.

Na ogled bo več kot 120 del, vključno s fotografijami, zvočnimi in video instalacijami, filmi, scenografijo in arhivskim gradivom. Foto: EPA

Marina Abramović je izrazila veselje, da se bo "vrnila domov" in predstavila svojo retrospektivo. "Želim si, da bi si Čistilca ogledali predvsem mladi. Rada bi mladim približala vse, kar sem naredila v preteklih 50 letih. Vsaka nova generacija ima posebno energijo, ki mi predstavlja večni navdih," so njene besede povzeli v MSU-ju.

Razstava kronološko spremlja vse faze polstoletne kariere umetnice, od zgodnjih slikarskih in konceptualnih del do samostojnih performansov in skupnih nastopov z njenim nemškim umetniškim in zasebnim partnerjem Ulajem, so napovedali v MSU-ju.

Umetnica je prisotna

Na ogled bo več kot 120 del, vključno s fotografijami, zvočnimi in videoinstalacijami, filmi, scenografijo in arhivskim gradivom. Med drugim bodo predstavili nekatere izmed antologijskih performansov, kot je znamenita body-art akcija Lips of Thomas v innsbruški galeriji Krinzinger iz leta 1975, ali pa nekatera izmed razvpitih sodobnih del, kot je Umetnica je prisotna (The Artist is Present) iz newyorškega Muzeja sodobne umetnosti (MoMA). Leta 2010 je v okviru tega 736 ur in pol izvajala performans ‒ v tišini je sedela na stolu in na drugi strani mize zgolj z očesnim stikom komunicirala z obiskovalci performansa. Našteli so 750.000 ljudi.

Od leta 1965 je študirala na Akademiji likovnih umetnosti v Beogradu, podiplomski študij pa je nadaljevala na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. Foto: EPA

Evropska kritika je zelo pohvalno in z najvišjimi ocenami spremljala razstavo Čistilec, ki ima izjemno umetniško vrednost in odpira nove percepcije obiskovalcem. Ob tem je treba upoštevati, da je 73-letna umetnica predvsem znana po svojih radikalnih performansih, v katerih nenehno preučuje in premika osebne fizične in psihične meje, so dodali v MSU-ju.

Razstavo, ki bo odprta do 20. januarja prihodnje leto, bodo pospremili filmi in predavanja o umetnosti performansa kot tudi javne izvedbe z namenom javnosti približati kompleksno ustvarjalnost Marine Abramović, ki je svojo umetniško pot začela v Beogradu.