Spletna dela Železnik predstavlja v analogni verziji, na papirju. Njegova razstava, ki se danes odpira v ljubljanski galeriji P74, bo na ogled do 6. septembra.

V četrtek, 5. septembra, lahko v galeriji prisluhnete tudi pogovoru z umetnikom, ki ga bo vodila Nina Skumavc. Foto: Center in galerija P74/Jaka Železnikar

Kot so zapisali v galeriji, pri Železnikovem delu ne gre za posnetke ali vizualne rekonstrukcije del, temveč je avtor za vsakega od projektov pripravil poseben klasifikacijski list, ki vključuje podatke z datumom rojstva, razlogom smrti, datumom smrti, klasifikacijo in opisom dela.

Dodano je tudi vizualno gradivo, vendar le fragmentarno, saj posnetki zaslonov ne obstajajo, določeni fragmenti pa enostavno niso primerni za tisk ali so popolnoma nedostopni.

Kakšna je razlika med e-literaturo in e-knjigami?

Železnikar je najpomembnejši avtor na področju e-literature. Kot poudarjajo v galeriji, gre za specifično zvrst, ki je ni mogoče enačiti z literaturo oziroma e-knjigami. Ne gre za digitalizirane, že obstoječe literarne vsebine, temveč avtor piše in programira. Bistveno je, da ob besedi izkorišča možnosti, ki jih ponuja programsko podprt medij in se s tem tudi izraža. Nabor pristopov je zelo širok, od linearnih besedil do hiperbesedil, kombinatoričnih, generativnih, lokacijsko pogojenih ali na drugačne načine programsko podprtih spreminjajočih se besedil, ki lahko ponujajo številna branja istega besedila.

Kako je internet spremenil komunikacijo ‒ in umetnost?

Kot so še zapisali, je interaktivnost ena od pomembnih značilnosti spletne umetnosti, saj se ta v več aspektih navezuje na ideje neoavantgarde 60. let preteklega stoletja. Za Železnikarja je pomembna tudi tradicija konkretne poezije in mail arta, internet pa je v komunikacijskem smislu med umetniki, občinstvom in sodelavci odprl popolnoma nove razsežnosti. Nenehni razvoj interneta je predenj tudi postavljal zahtevo, da ves čas ostaja aktiven, da vnaša spremembe, saj so le tako projekti delovali.

Efemernost spletnega ustvarjanja

Železnikar z obuditvijo lastnih izgubljenih umetniških del tudi opozarja na problematiko, ki je specifična za spletno umetnost, sploh za zgodnja dela, ki so ključna za razumevanje nastanka medija in njegov razvoj, kako jih ohraniti in kdo bo prevzel skrb za to.

Leta 1971 v Ljubljani rojeni Železnikar v svojem delu izhaja predvsem iz razširjenega polja literarnega. Mediji njegovih del obsegajo zlasti spletne strani in aplikacije, pa tudi knjige, e-knjige, diskete, dodatke za brskalnik Firefox, aplikacijo za Android ter lutko robota, ki pripoveduje zgodbe glede na svojo lokacijo in orientacijo. Razstavlja in objavlja v Sloveniji in mednarodno.