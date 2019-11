Krajani so se zbrali pred kulturnim domom. Foto: BoBo/Borut Živulović

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil župan Aco Franc Šuštar, je ključno, da se projekt izvede v prihodnjih mesecih, saj so sredstva zanj v proračunu zagotovljena. V nasprotnem primeru jih skrbi, da bodo obvoznico čakali še naslednjih nekaj let.

V Vodicah si želijo nov cestni odsek Vodice–Žeje v dolžini 2,32 kilometra, s katerim bi se povečala pretočnost prometa skozi njihovo naselje in zagotovili večja prometna varnost vseh udeležencev v prometu in boljša kakovost bivanja prebivalcev celotne občine.

"Ta cesta ima dolgo brado, saj jo Vodice čakajo že 20 let," je izpostavil vodiški župan. Dodal je, da je že 12 let minilo od sprejetja državnega prostorskega načrta, ki je zagotovil koridor za to cesto in bi trajno rešil problematiko v naselju Vodice, predvsem okoljsko in varnostno.

Vodiške obvoznice še vedno ni

Kaj se dogaja z gradbenim dovoljenjem

Shodi – tokratni je bil že peti po vrsti – so posledica dejavnosti civilne iniciative in pozneje sklepa občinskega sveta, ki v celoti podpira njena prizadevanja, je še pojasnil Šuštar. "Civilna iniciativa zahteva, da država izda gradbeno dovoljenje za obvoznico v prihodnjih dveh mesecih," je dejal župan. Na občini imajo neuradne informacije, da so vsi pristojni odločevalci potrdili ustreznost projekta, za katerega je v preteklosti že bilo izdano okoljevarstveno soglasje.

"Ker se v prostoru ni zgodilo nič novega, razen povečanja prometa, smo na občini prepričani, da se lahko neposredno pridobi gradbeno dovoljenje, torej brez ponovnega pridobivanja okoljevarstvenega soglasja," je dodal. O tem, kako bo naprej potekal postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, mora sicer v predhodnem postopku ugotoviti agencija za okolje (Arso).

V Vodicah želijo še ta mesec vložiti zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Tega bi lahko okoljsko ministrstvo po mnenju župana izdalo v dveh mesecih, v tem času pa bi pripravili vse za razpis za izbiro izvajalca. Konec pomladi bi ga lahko izbrali, in če ne bo pritožb, bi ga jeseni uvedli v delo in bi se obvoznica končno začela graditi, je želeno časovnico strnil Šuštar.

"Če zdaj ne bomo dosegli tega zaporedja, glede na to, da so finančni viri v proračunu zagotovljeni, potem je velika bojazen občanov in tudi nas na občini, da obvoznice ne bomo videli še več let," je sklenil župan.