Kot je pojasnil direktor Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled Peter Mihelčič, so objekt prevzeli po sklepu vlade, ki je oktobra lani odločila, da jim objekt da v upravljanje. Sedaj so v fazi prenove, tako da se bodo oktobra lahko vanj vselili študenti. Nato bodo oblikovali projektno skupino in se s študenti lotili dela, da bi hostlu dali povsem novo zgodbo v blejskem turizmu.

"Naši študenti bodo skupaj s študenti fakultete za oblikovanje v Ljubljani prenovili hostel in mu dali novo dušo ter prostor na trgu," je povedal Mihelčič in pojasnil, da bodo vanj vključili industrijsko dediščino gorenjskih podjetij, ki jo bodo predstavili po posameznih sobah.

Študentje, ki praktične izkušnje nabirajo tudi že v šolskem hotelu Astoria na Bledu, bodo nato sami upravljali hostel in z njim promovirali tudi gorenjska podjetja in njihovo dediščino.

Gorenjska industrijska dediščina

Vsako sobo bodo uredili v slogu predstavitve gorenjske industrijske dediščine. Tako bi na primer uredili Elanovo, Pekovo in železarsko sobo. "Študenti so zelo inovativni in bodo prišli do kreativnih rešitev," je poudarila predavateljica na blejski višji šoli Darja Radić, ki je prepričana, da bodo njihove predstavitve zanimive tako za Gorenjce kot tudi za turiste.

S sobami bi turistom pokazali, da je bila Gorenjska nekoč zelo močna industrijska regija, in jih spodbudili k ogledu dediščine. "Skozi te predstavitve industrijske dediščine bi potem naši študenti organizirali zanimiva doživetja po Gorenjski, po katerih bi vodili goste hostla in tudi druge blejske turiste," je pojasnila Radićeva in dodala, da bi tako odprli tudi šolsko turistično agencijo, ki je šola še nima, v njej pa bi študenti dobili praktične izkušnje z agencijskimi posli.