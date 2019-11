Pri novih prostorih bodo imeli možnost dokupa zemljišča za pristajanje helikopterja. Foto: BoBo

Potem ko je občina prodala svoj delež v objektu, kjer so domovali prej, je kupnino 110 tisoč evrov namenila gorskim reševalcem za nakup zemljišča in objekta na skrajnem severnem delu območja smodnišnice. Gre za idealno lokacijo pod vznožjem Kamniških Alp z možnostjo dokupa zemljišča za pristajanje helikopterja, pravi Jernej Lanišek. "Lokacija je najprimernejša, nas pa čaka velik zalogaj glede ureditve prostorov in gradbenih del. Tudi s finančnega vidika nam nekaj manjka."

A trenutno lahko opravljajo le najnujnejše posege v objektu, gre za nekdanje skladišče smodnika, v okviru trenutnih gabaritov, ob tem pa je velika težava, ker na parceli ni vode. A kot obljublja župan Matej Slapar, jim bo tudi pri tem občina skušala kar najbolj pomagati, da čim prej pridejo v nove prostore. "Ne moremo delati ne novih vodov ne obnove infrastrukture, dokler niso opravljene študije. Zato bomo vodo do tega objekta pripeljali iz druge smeri."

Kot rečeno, jim je občina namenila 110 tisoč evrov, 30 tisoč so jih že do zdaj zbrali tudi v dobrodelnih akcijah. Prav v teh dneh so se v ta namen povezali tudi kamniški likovniki s prodajno razstavo svojih del in kot pravi predsednik društva Dušan Podbevšek, od takih akcij veliko denarja ne pričakujejo, "smo pa veseli in veliko pomeni z vidika tega, da občutimo, da nas ljudje podpirajo".

Vse oči, tako reševalcev kot vrste drugih lastnikov objektov na območju nekdanje smodnišnice, pa so zdaj uprte v občino, da poskrbi za čim hitrejši sprejem podrobnega prostorskega načrta, s katerim se bodo razmere na tem povsem neurejenem območju začele urejati.