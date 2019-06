Foto: Televizija Slovenija/Silvo Plavec

V Prostovoljnem gasilskem društvu Podljubelj pojasnjujejo, da je skalni podor prebil stene gostilne Školjka. Po zavarovanju kraja dogodka so se gasilci odpravili na pregled notranjih prostorov, kjer so zaznali vonj po plinu. Za pomoč so zaprosili gasilce iz Bistrice pri Tržiču, ki so preverili prisotnost plina. Prezračili so prostor in pomagali pri evakuaciji.

Bistro Školjka je bil začasno zaprt tudi že pred dobrima dvema mesecema, ko se je 18. marca zvečer s pobočja utrgala skala s približno enim metrom premera in prebila zid objekta, v katerem je v pritličju gostinski lokal, v prvem nadstropju pa stanovanje lastnice. Čeprav so takrat izvedli prve zaščitne ukrepe, je torkov skalni podor znova poškodoval objekt.

Ogroženi obe hiši družine, ki se bo morala preseliti

Tržiški župan Borut Sajovic pojasnjuje, da sta trenutno ogroženi dve hiši, ki na tem območju stojita že dlje časa. V preteklosti ne pomnijo, da bi s pobočja kdaj na dvorišče priletel kakšen kamen, vse do marca letos. Vendar se je zdaj podor ponovil v kar 20-krat večjem obsegu. "Škoda je velika, poškodovanih pa na srečo ni bilo," je izpostavil.

Žal morajo družini priporočiti, da zaradi varnosti razmisli o trajni zapustitvi tako starejše kot novejše hiše, v kateri je tudi gostinski lokal, ter preselitvi na varno lokacijo na drugi strani ceste. Župan je zagotovil, da bo občina pomagala po svojih najboljših močeh. Pomoč za družino pa bodo zbirali tudi na računu Rdečega križa.