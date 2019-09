V pripravi je tudi projektna dokumentacija za celovito obnovo bohinjskega kamnitega mostu. Foto: BoBo

Sanacijska dela, s katerimi so zagotovili stabilnost objekta, so izvedli v sredini septembra in so bila končana v tednu dni. Glede na to, da ni šlo za večje posege na vozišču, je bil promet oviran samo občasno in je potekal s pomočjo ročnega usmerjanja, popolna zapora mostu pa ni bila potrebna, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo.

Na mostu so potekala intervencijska dela za zagotovitev stabilnosti kamnitih parapetnih zidov, ki so se začeli odmikati od nosilnega loka. V tej fazi je bila izvedena prečna povezava obeh kamnitih parapetov s pomočjo jeklene konstrukcije, ki bo preprečevala nadaljnje odmikanje. Kot so poudarili, varnost objekta ni ogrožena, za celovito obnovo pa je v izdelavi projektna dokumentacija.

Bohinjska občina je že pred tremi leti opozorila koncesionarja, Gorenjsko gradbeno družbo, na poškodbe na kamnitem mostu. Koncesionar si je most ogledal in ga poslikal ter podatke posredoval direkciji za infrastrukturo, ki skrbi za vzdrževanje mostov in se je lotil priprave projektov. Sama statika mostu ni bila ogrožena, težava pa je bila v pokončni ograji, ki je odstopila od mostu in kjer so bile vidne odprtine med ograjo in lokom.

Ker je most spomeniško zaščiten kot kulturna dediščina, je bilo sanacijo treba uskladiti z zavodom za varstvo kulturne dediščine. Sprva so sicer načrtovali, da bodo sanacijska dela lahko opravila že pred poletno turistično sezono, vendar so jih nato izvedli takoj po njenem vrhuncu sredi septembra.