Intervencija na kraju neprekinjeno poteka od torka. Foto: BoBo

Določen del zemljine na kraju so odstranili, gasilci pa do nadaljnjega izvajajo kontrole območja. Za zdaj ostaja prisotna tudi policija, so še v imenu kranjske občine in Gasilsko reševalne službe Kranj zapisali na policiji. Nove meritve plinov bodo izvedli v ponedeljek in torek, potem pa bodo predvidoma sprejeli odločitev o nadaljnjih korakih.

Intervencija na kraju tako še vedno poteka neprekinjeno, vsi pristojni pa so na kraju prisotni že od torka. Cesta in območje ostajata do nadaljnjega zaprta. Na zaprtem območju in v okolici je prav tako še vedno prepovedana uporaba odprtega ognja.

Na policiji ob tem starše otrok nižjih razredov Osnovne šole Predoslje prosijo, naj danes z otroki prehodijo spremenjeno šolsko pot in otrokom pokažejo, kje in na kaj naj bodo pozorni, da bodo varno prišli v in iz šole. Vozniki na obvozih pa naj vozijo previdno in otrokom omogočijo varno udeležbo v prometu.

V torkovi eksploziji zemeljskega plina v vodovodnem jašku so bili v Britofu pri Kranju poškodovani dva delavca in štirje otroci. V minulih dneh so pristojni sanirali mesto na plinovodu, od koder je uhajal plin, in testirali plinovod. Opravljajo tudi meritve prisotnosti plina v jaških.