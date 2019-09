V Domžalah so se odločili, da je zdravstveni dom pomembnejši od bazena. Foto: BoBo

Projekt širitve zdravstvenega doma so v predlog občinskega proračuna uvrstili po tistem, ko so se v občini odpovedali ideji o obnovi bazena in gradnji pokritega bazena. Za to so namreč predvideli okoli štiri milijone evrov, vse ponudbe, ki so jih prejeli na razpisu, pa so bile približno enkrat višje, je na današnji novinarski konferenci v Domžalah pojasnil tamkajšnji župan Toni Dragar.

Tako se Domžalam v prihodnjih dveh letih obeta širitev zdravstvenega doma, ki bo vključevala tudi gradnjo garažne hiše ter selitev urgence. Dragar je poudaril, da za uresničitev tega projekta potrebujejo strinjanje sosednjih občin, ki so soustanoviteljice zdravstvenega zavoda, predvsem pa njihov finančni delež. Kot možen dodatni vir financiranja širitve zdravstvenega doma župan vidi tudi evropska sredstva.

S širitvijo zdravstvenega doma bi bila povezana tudi ureditev ploščadi med zdravstvenim domom, trgovskim središčem Vele in tržnico. Ta je v lasti družbe Tuš, občina pa se pogaja o njenem odkupu. Po županovih besedah bi v prvi fazi ploščad uredili tako, da bi zagotovili parkirišča in sprehajalno pot, ko bi bila zgrajena garažna hiša ob zdravstvenem domu, pa bi lahko šli v neko trajno ureditev prostora, morda po zgledu bližnje Kolodvorske ulice, kjer so ustvarili območje umirjenega prometa.

Po lanskih volitvah je bila ena pomembnejših tem v Domžalah prometna ureditev. Foto: AP

Prometna ureditev

Po lanskih volitvah je bila ena pomembnejših tem v Domžalah prometna ureditev. Želja velikega števila prebivalcev je bila gradnja krožišč, in sicer na regionalni cesti Kamnik–Domžale pri policijski postaji Domžale in pri tržnici, zaradi vedno večje prometne obremenitve regionalne ceste Trzin–Domžale–Dob pa tudi vsaj v križiščih za Rodico in pri nakupovalnem središču Arkadia.

A kot je pojasnil Dragar, se je zataknilo, ker gre za državne ceste in ker o njih soodloča država, ki bi morala tudi prispevati svoj delež sredstev. Za krožišči na regionalni cesti Kamnik–Domžale ima domžalska občina že predvidenih po 300.000 evrov sredstev, a vse je odvisno od odločitve države.

Investicije v šolsko infrastrukturo

Prihodnje leto Domžale načrtujejo tudi dve večji investiciji v šolsko infrastrukturo. Jedilnici v osnovnih šolah Domžale ter Rodica sta bili zgrajeni za 300 učencev, zdaj pa ti šoli obiskuje po 800 otrok. Prihodnje leto naj bi v obeh šolah začeli širitev jedilnic, v domžalski osnovni šoli bodo še prestavili kuhinjo, medtem ko jo bodo na rodiški porušili in zgradili novo, večjo. Vrednost obeh investicij je 2,2 milijona evrov.

Domžalska Osnovna šola za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Roje pa čaka na vseh pet občin soustanoviteljic, Domžale, Lukovico, Mengeš, Moravče in Trzin. Kot je danes pojasnil domžalski župan Dragar, je šolski objekt potreben temeljite obnove, od strehe, dvigal do energetske sanacije.

Predlog proračuna Občine Domžale za leto 2020 predvideva 31,3 milijona evrov prihodkov (devet odstotkov več kot letos) ter 36,6 milijona evrov odhodkov.