Foto: STA/Nebojša Tejič

Mengeška obvoznica je del cestne povezave Želodnik-Mengeš-Vodice oz. povezave med gorenjskim in štajerskim krakom avtoceste. Jerič si je zanjo prizadeval že vse od nastopa položaja. Kot je povedal na slovesnosti ob odprtju, so bili postopki dolgi in zapleteni.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za cesto na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš je bila sprejeta že leta 2004. Leta 2011 sta bili nato zgrajeni dve tretjini obvoznice, nedokončan pa je ostal severni del v dolžini 1,3 kilometra. Tega je Gorenjska gradbena družba začela graditi marca letos. Dela so bila ocenjena na nekaj manj kot tri milijone evrov.

Razbremenitev mestnega prometa

Mengeš – skozi mesto gre na dan približno 25.000 vozil – bo tako razbremenjen tovornega prometa, izboljšala se bo tudi prometna varnost. Občina se bo lahko lotila tudi urbanističnega urejanja središča kraja, cesta skozenj pa bo odslej namenjena predvsem lokalnemu prometu.

Šarec se je dogodka udeležil z grenkim priokusom, kajti da bo končana celotna trasa, nas "čakajo še Domžale, Komenda, Vodice". Kdaj bo to v celoti narejeno, je po njegovih besedah težko povedati. "Zagotovo pa je trajalo predolgo že za ta del. Veliko je bilo birokratskih ovir, veliko potrebnih naporov. Za Mengeš in okolico je to velik dan, velik dogodek, zagotovo bo to velika razbremenitev za Mengeš," je še dejal.