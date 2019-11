Izbrani ponudnik naj bi delavce prevzel za leto dni. Foto: EPA

To naj bi bil prvi takšen primer v Sloveniji. Zaradi domnevnih pritiskov so dali odpoved štirje zaposleni v kuhinji. V sindikatih opozarjajo, da bo imela ta odločitev največje posledice prav za delovnopravni položaj delavcev, ki jih bo prevzel najemnik.

Direktor Matej Križanič med drugim načrtuje informatizacijo kuhinje in boljšo kakovost hrane. To naj bi uresničil novi najemnik, na javni razpis sta prispeli dve ponudbi. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije dvomijo o ekonomski upravičenosti oddaje kuhinje. Zdaj je 13 zaposlenih, ki jih skrbi prihodnost, pravi predsednica sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. "Predvsem so razumeli, da direktor ne zaupa v njihovo delo. Direktor poskuša z vsakim posameznikom opraviti pogovor in na tak način, kot so nam povedali člani, na njih izvaja pritisk."

Direktor Matej Križanič očitke o domnevnih pritiskih zavrača: "Če je pritisk to, da dvignemo kakovost hrane in storitev, potem ne vem. Vsak se samostojno odloča, ali bo v tem konceptu sodeloval ali ne."

Tudi za Gorana Lukiča iz društva Delavska svetovalnica je oddaja kuhinje nesprejemljiva: "To oddajanje na podlagi nekih špekulativnih matematičnih formul ob tem, da je hkrati pod vprašaj postavljena eksistenca teh delavcev, je neodgovorno."

Izbrani ponudnik naj bi delavce prevzel za leto dni. Tri naj bi obdržali v domu, kjer načrtujejo gospodinjske skupnosti. Odgovora, kaj bo z delavci kuhinje čez leto dni, ne ve nihče.