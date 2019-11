Trenutno je za zasaditev na voljo okoli 950 sadik dreves, ki jih prostovoljci prvič organizirano sadijo. Foto: Marjana Grčman

"Odziv je izreden," je glede akcije Drevo za Cerje dejala v. d. direktorice zavoda Turizem Miren -Kostanjevica Ariana Suhadolnik. Doslej so zbrali več kot 10.000 evrov za ponovno ozelenitev območja. Kupili so del sadik, nekaj so jim jih donatorji podarili, del denarja pa bodo namenili tudi obnovi kraških suhih zidov. Za samo zasaditev imajo trenutno na voljo okoli 950 sadik avtohtonih vrst dreves, kot so hrast, javor, skorš in brek.

Pri pomniku miru na Cerju so se prostovoljci zbrali ob 9. uri in so najprej v nastajajočem drevoredu hvaležnosti posadili okoli 200 dreves. Nato so jih začeli saditi v zaledju drevoreda.

Na požganem območju so jih nekaj v preteklih tednih simbolično že posadili, tokratna akcija pa je prva večja vseslovenska akcija sajenja dreves na Cerju.

Naslednjo takšno akcijo zavod načrtuje 21. marca prihodnje leto, nato pa bodo organizirali še kakšno.

Za sodelovanje pri tem že čakajo tudi različna društva, prav tako skupine iz več podjetij, ki želijo novoletna druženja povezati z akcijo zasaditve dreves, je povedala Suhadolnikova.

V okviru prihodnjih akcij bodo tako posadili tudi 10.000 sadik, ki jih je oz. jih še bo priskrbel Zavod za gozdove Slovenije. Medtem se nadaljuje tudi sama akcija zbiranja sredstev in sadik Drevo za Cerje.