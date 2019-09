Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Toča je padala na območju Zalošč, Dornberka, vrhnjega dela Prvačine, Šempasa, Ajševice, Lok in Kromberka, najhuje so bile prizadete kmetijske površine na območju Zalošč in Lok. Prizadeti so tudi sadovnjaki in vrtnine.

Specialistka za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Mojca Mavrič Štrukelj je povedala, da je prizadetost grozdja različna celo v enem vinogradu, zato škode še ne morejo oceniti. Svetuje, da se zgodnje sorte grozdja začnejo obirati, pozne pa bodo ob mokrem in deževnem vremenu zagotovo začele gniti. Le če bi zapihala burja, bi lahko posušila poškodovane grozde in tako preprečila gnitje, kar bi zagotovo pomenilo manjšo škodo.

Med neurjem, ki je besnelo v popoldanskih urah, je toča padala večkrat po nekaj minut, zrna so bila precej debela.

Toča je tokrat prizanesla briškim, ajdovskim in vipavskim vinogradnikom. V Goriških brdih so sicer trgatev že začeli, v vipavski kmetijski zadrugi pa začetek odkupa grozdja načrtujejo konec tega tedna.