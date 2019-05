Počastili 100-letnico smrti borca za severno mejo Franja Malgaja

Pripravili tudi pohod po Malgajevi poti

MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Franjo Malgaj je umrl 6. maja 1919. Foto: MMC RTV SLO

Na Ravnah na Koroškem so v soboto proslavili 125. obletnico rojstva in 100. obletnico smrti domoljuba, borca za severno mejo in osvoboditelja Mežiške doline Franja Malgaja.