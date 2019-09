Meritve so pokazale, da so bili ukrepi za znižanje vrednosti radona uspešni. Foto: Pixabay

Zadnje uradne meritve so v treh učilnicah prevaljske osnovne šole opravili od februarja do aprila in so pokazale, da so bili ukrepi za znižanje vrednosti radona v teh prostorih uspešni, je povedala ravnateljica prevaljske osnovne šole Mira Hancman.

V sodelovanju s podjetjem Eutrip so namreč v omenjenih treh prostorih pod nivojem tal namestili posebne prezračevalnike, vrednosti radona pa sproti spremljajo z avtomatskimi merilniki. Kot je pojasnila Hancmanova, odkar so izvedli omenjene ukrepe, povišanih vrednosti niso namerili. Vrednost vseh vlaganj je znašala 22.500 evrov, ravnateljica pa pričakuje, da jim bo znesek povrnilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Radon je naraven radioaktiven plin, ki nastaja v zemlji. Je brez barve, vonja in okusa, dolgotrajnejša izpostavljenost temu plinu pa poveča tveganje za pljučnega raka. Radon v učilnice in druge prostore prihaja iz tal skozi različne razpoke, slabo izolirana tla ali instalacije in špranje.

Sprejemljiva vrednost radona v delovnih prostorih je trenutno še 300 bekerelov na kubični meter zraka, v omenjenih treh učilnicah prevaljske osnovne šole pa so lani izmerili povprečno vrednost radona med 500 in 3000 bekereli na kubični meter.