Saga z obnovo bežigrajskega stadiona se nadaljuje. Foto: BoBo

Lastniki podjetja BŠP so Mestna občina Ljubljana (Mol), družba Joca Pečečnika Elektronček in Olimpijski komite Slovenije. Projekt stagnira že vrsto let, glavni pogoj za začetek izgradnje projekta pa je pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in komunalno infrastrukturo.

Kot je uvodoma izpostavil vodja mestnega oddelka za šport Marko Kolenc, družba BŠP na ministrstvu za okolje in prostor pridobiva gradbeno dovoljenje po integralnem postopku, družbeniška pogodba pa poteče 3. oktobra, zato jo je treba podaljšati.

Župan Zoran Janković je dodal, da se saga z bežigrajskim stadionom vleče že 11 let. Pred 11 leti je bil izpeljan mednarodni natečaj, komisija pa je izbrala ta projekt. Danes se po njegovih besedah dogajajo "čudne stvari", a se pričakuje, da bo gradbeno dovoljenje za projekt izdano letos.

Projekt uspešno blokirajo "vrtičkarji"

Spomnil je, da je ena izmed težav, ki pestijo projekt, vprašanje lastništva vrtičkov oz. zemljišča za Koroško cesto, med Fondovimi bloki in stadionom. "Kako bo sodišče odločilo, ne moremo napovedati. Prav je, da pogodbo podaljšamo, če ne bo razpadla in Pečečnik bo imel vse elemente, da toži za tisto gotovino, ki jo je vložil," je poudaril Janković.

Maketa projekta obnove - Bežigrajski športni park (BŠP), ki ga želi izvesti podjetnik Joc Pečečnik. Foto: BoBo

Svetnik Dragan Matić je v imenu socialno-liberalnih samostojnih svetnikov napovedal, da bodo glasovali proti podaljšanju pogodbe. Kot je izpostavil, njihovo nasprotovanje ne izhaja iz nasprotovanja projektu, temveč iz dejstva, da bežigrajski stadion v času bitke za gradbeno dovoljenje ostaja zanemarjen in je prepuščen propadanju.

"Če bi obstajal seznam nekulturne dediščine Unesca, potem bi bil Plečnikov stadion prvi na njem," je izpostavila tudi svetnica SDS-a Mojca Škrinjar. "Čeprav sem zagovornica zasebnega kapitala, mislim, da bi morala to prevzeti občina Ljubljana. To bi bila edina garancija, da se stvari postavijo tako, kot je treba," je dodala.

Koliko stadionov potrebuje Ljubljana?

Projektu nasprotujejo tudi v Levici. Kot je pojasnil svetnik Grega Ciglar, je Ljubljana dobila velik športni kompleks nedaleč stran od Plečnikovega stadiona, v tej luči pa se mu poraja vprašanje, koliko nogometnih stadionov mesto potrebuje. Poleg tega naj bi se kmalu začela tudi prenova atletskega stadiona Žak v Šiški, je spomnil. Njegova strankarska kolegica Asta Vrečko je pozvala, naj občina projekt vzame pod svoje okrilje, zagotovi sredstva v proračunu, revitalizira stadion in ga nameni občanom.

Podžupan in svetnik Liste Zorana Jankovića Aleš Čerin je svetnike pozval, naj predlagajo, kako zagotoviti proračunska sredstva. "Naj črtamo vrtce, šole, infrastrukturo?" je vprašal. Kot je dodal, ni govora o nekaj tisoč, ampak nekaj milijonih evrov. "Prepričan sem, da bo projekt, ki je dobro zastavljen, v bližnji prihodnosti ugledal luč sveta," je dodal.

Tudi Janković je poudaril, da še vedno verjame v projekt in bo počakal še tri leta. Z njim se je strinjalo 22 svetnikov, 16 pa jih je predlogu za podaljšanje pogodbe nasprotovalo.