Janković: Ljubljana še naprej ostaja zgled mestom po Evropi

Štiri dni po položitvi temeljnega kamna za začetek gradnje Ikee v Ljubljani so ljubljanski mestni svetniki občini na izredni seji prižgali zeleno luč za nakup zemljišč, potrebnih za izgradnjo južne dostopne ceste do trgovine. Za zemljišča, ki so v lasti družbe Protect GL v stečaju, bo občina odštela 1,62 milijona evrov.