Mestna občina bo z dražbo poskusila ponovno prihodnji teden, je dejal župan Zoran Janković. Foto: BoBo

Janković je na današnji novinarski konferenci poudaril, da bodo prihodnji teden pogoji na dražbi enaki, le da bo postavljena nižja izklicna cena. A župan poudarja, da tudi če bi se na dražbi pojavil morebitni kupec, zemljišča ne bodo prodali. "Čas pa je, da stvari končno uredimo in preverimo ceno zemljišča," je dejal.

Na vprašanje, zakaj ponujajo zemljišče na dražbi le zato, da bi prišli do cene zemljišča, je odgovoril, da so doslej želeli zamenjati zemljišče za stavbo v Ulici stare pravde, ki je v lasti Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, torej bi zadevo izpeljali brez denarnega toka. A ker za ministrstvo za zdravje zamenjava ni sprejemljiva, so na ta način želeli preveriti tržno ceno zemljišča.

Po županovih besedah so za zemljišče od nepremičninskega podjetja Mijaks dobili neuradno ponudbo 300 evrov na kvadratni meter, čeprav so v podjetju ocenjevali vrednost zemljišča med 200 in 300 evri na kvadrat. Janković je mestnemu svetu predlagal izklicno ceno 400 evrov na kvadrat, na koncu jo je postavil pri 500 evrih na kvadratni meter. Glede tega podjetja je dejal, da niso imeli nobenih težav v projektih, v katerih so sodelovali – gre za oskrbovana stanovanja v Dravljah.

Pogovori z državo trajajo že deset let

Župan je opozoril, da se z državo že deset let pogovarjajo glede funkcionalnih zemljišč okoli URI Soča, prvi tovrstni dokument so podpisali leta 2009 s tedanjim ministrom za zdravje Borutom Miklavčičem. In že pred 12 leti je občina po njegovih besedah v zameno za zemljišča okoli URI Soča želela zamenjati za stavbo v Ulici stare pravde. Občina bi na tej lokaciji želela imeti šolo, vrtec in dnevni center za starejše.

Vse to je Janković, kot trdi, tudi pojasnil ministru za zdravje Alešu Šabedru na novembrskem sestanku. "To, kar je izjavil Šabeder, da ne bo barantal z otroki, je zame nesprejemljivo in žaljivo," je ponovil Janković. Dodal je, da so samo letos za šole in predšolsko vzgojo namenili 113 milijonov evrov.

Na novembrskem sestanku mu je Šabeder tudi povedal, da v proračunih za prihodnji dve leti nima sredstev, da bi lahko selili prostore za dializo in center za avtizem, ki zdaj domujeta v stavbi v Ulici stare pravde. A da mu je minister povedal, da se bo o morebitni selitvi do novega leta pogovoril z generalnim direktorjem UKC-ja Janezom Poklukarjem.

Selitev dializne dejavnosti?

Župan je tudi navedel, da je nekdanji prvi mož UKC-ja Simon Vrhunec pripravil predlog, da bi selili dializno dejavnost v stavbo, kjer je bil nekdaj Zavod za varstvo pri delu, to stavbo so celo statično sanirali, a je zdaj prazna.

Komentiral je sklep parlamentarnega odbora za zdravstvo, ki je v ponedeljek na nujni seji predlagal vladi, naj v skladu z zakonom o glavnem mestu pozove Mestno občino Ljubljana k sodelovanju pri pripravi in uskladitvi občinskega prostorskega načrta in razvojnih programov občine, da bo status zemljišč, potrebnih za delovanje URI Soča, zagotavljal možnosti za nadaljnji razvoj inštituta. "Tak sklep je zame brezpredmeten, ker ta sklep že zdaj velja," je dejal.

To, da bo državno odvetništvo na funkcionalna zemljišča okoli URI Soča vložilo zaznambo, pa pomeni, da se s temi zemljišči v času zaznambe ne more nič delati.

