Kmetje so zaman poskušali ustaviti bagre. Foto: Televizija Slovenija

Kmetje z Ježice v Ljubljani že mesece branijo svoja kmetijska zemljišča in se zavzemajo za ohranitev pitne vode pod njo. V neposredni bližini je namreč vodovarstveno zajetje Kleče ob reki Savi. Danes pa so gradbinci v spremstvu policije kljub barikadam s traktorji začeli izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega sistema.

"Toliko nepravilnosti, kot se dogaja pri tem projektu, jih ni mogoče niti prešteti. Od zlorabe gradbenega dovoljenja, nezakonito pridobljenega, nespoštovanja lastninskih pravic, nedelovanja inšpekcije," je ob tem povedal eden izmed lastnikov zemljišč Aleš Mazen. Drugi lastnik Brane Avbelj pa je ob tem dodal, da nimajo denarja za odvetnike. "Drugače se pa braniti ne moreš. Ta čas se pa že na tvoji parceli lahko koplje."

Eden od kmetov Marko Kosmač je le nemočno opazoval, kako je bager zapeljal na njegovo kmetijsko zemljišče. "Očitno smo nemočni, da država lahko dela po tvojem, kar hoče." Medtem pa je odvetnik Primož Krapenc poudaril, da so kmetje do zdaj že štirikrat ovirali gradnjo in je "danes nastopil trenutek, da je izvedba zaradi rokov potrebna ob asistenci policije".

Da bi kanalizacija na tem območju lahko uničila pitno vodo, kmetom pritrjuje tudi mednarodni okoljski center. "To je tveganje, ogrožanje pitne vode. Nimaš kanalizacije danes, ki ne bi puščala. In to področje je še posebej nevarno zato, ker je potresno," pravi Tomaž Ogrin iz Alpe Adria Green. Brane Grad pa dodaja, da ni denarja, s katerim bi lahko očistili pitno vodo: "V 10 dneh, ko bi kanalizacija stekla tu skozi, bi bila ta voda uničena."

Kmetje so se na dela že pritožili. Območje je obiskal tudi gradbeni inšpektor, ki pa se je izrekel za nepristojnega in kmetom svetoval, naj se obrnejo na ministrstvo za kmetijstvo.

Gradnja kanalizacije na vodovarstvenem območju sprožila proteste kmetov