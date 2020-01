Spremenjen prometni režim bo potekal 11. in 12. januarja. Foto: MOL

Med Bolgarsko ulico in Vilharjevo cesto bo vzpostavljen enosmerni promet, ki bo potekal v smeri proti Topniški ulici, v nasprotni smeri pa bo urejen obvoz po Vilharjevi in Dunajski cesti ter Trgu OF, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol). Sanacija bo potekala v soboto in nedeljo, 11. in 12. januarja.

Promet po podvozu bo v tem času potekal enosmerno v smeri proti obvoznici. V obratni smeri pa bodo vozniki morali uporabiti Vilharjevo cesto. Vse udeležence v prometu na Molu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Svetujejo jim tudi, da aktualne informacije o mobilnosti in zaporah cest spremljajo na portalu Prominfo, pot po mestu pa lahko načrtujejo tudi s pomočjo klepetalnega robota Ljubo v Facebookovi aplikaciji Messenger.