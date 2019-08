Enote Lekarne Ljubljana se spopadajo s težavami računalniškega sistema. Foto: BoBo

Po poročanju Radia Slovenija naj bi bil za nevšečnosti kriv računalniški virus, ki je okužil računalniško mrežo in posledično sesul sistem.

Podrobnosti o tem, kakšne težave imajo z računalniškim sistemom, v zavodu Lekarna Ljubljana ne dajejo, prav tako informacije o prejemu prijave o vdoru v sistem niso mogli potrditi na nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT. Radio Slovenija je sicer danes poročal, da naj bi šlo za vdor virusa v računalniški sistem Lekarne Ljubljana.

Ker računalniškega sistema niso pravočasno vzpostavili, so v dežurni službi Lekarne Ljubljana zagotovili izdajo zdravil na papirnat recept z današnjim datumom, in sicer v poslovalnici pri polikliniki. Pacienti naj imajo s seboj tudi kartico zdravstvenega zavarovanja, so sporočili iz javnega zavoda.

Tehnične težave naj bi zagrešil računalniški virus. Foto: Reuters

O tem so obvestili tudi zdravstvene delavce v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in zdravstvenih domovih, v katerih so organizirane dežurne službe.

Na ljubljanskem oddelku za zdravje in socialno varstvo mestne občine so za STA sicer pojasnili, da so s predstavniki vodstva Lekarne Ljubljana v stalnem stiku. Obsega tehničnih težav z računalniškim sistemom še ni mogoče oceniti, saj reševanje poteka v tem trenutku, so dodali.

Ljubljana ima tudi 14 zasebnih lekarn

Na vprašanje o oskrbi Ljubljančanov z zdravili pa so poudarili, da Ljubljana ni brez odprtih lekarn, saj v mestni občini deluje tudi 14 zasebnih lekarn s koncesijo, ki jih o morebitnih težavah niso obvestili.

Lekarna Ljubljana je sicer javnost obvestila o zaprtju lekarn prek svoje spletne strani, zraven pa so objavili tudi povezavo na spletno stran Lekarniške zbornice Slovenije, kjer je objavljena cela mreža lekarn. Ob koncu seznama so navedene tudi omenjene zasebne lekarne.

Na vprašanje o morebitni zahtevi po prevzemu odgovornosti pa so na Mestni občini Ljubljana še ocenili, da za tehnično težavo ni odgovoren javni zavod ali njegovo vodstvo.



Nekatere od teh sicer danes čutijo posledice zaprtja enot Lekarne Ljubljana. Tako so v eni od zasebnih lekarn, v Zupančičevi jami, potrdili, da opažajo povečan obisk.