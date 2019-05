Izbor vrtnice Ljubljane leta 2015 v Rožnem vrtu Tivoli. Foto: BoBo

Vrtnica Ljubljane je po mnenju botaničnega vrta zelo dobra vrtnica za mestno okolje, ker ni zahtevna. Je dobro rastoča, nima bolezni in obilno cveti vso rastno sezono. Pocvita še pozno v jesen, kar je za javne površine pomembno. Zelena ostaja zelo dolgo tudi v zimski čas in ne potrebuje veliko nege.

Ljubljanska vrtnica cveti od pomladi do pozne jeseni. Foto: BoBo

Meščani so jo lepo sprejeli, kar se kaže tako v zanimanju vrtcev, šol in drugih javnih ustanov, ki jo sadijo na svoje površine, kot tudi pri nakupih meščanov. Ljudje najpogosteje sprašujejo glede njene barve. Jeseni se namreč obarva rahlo rožnato, zato so nekateri menili, da gre celo za drugo vrtnico. A po pojasnilu botaničnega vrta na barvo vpliva mraz, saj takrat pridejo do izraza druga barvila, ki rastlino ščitijo proti mrazu. Spomladi in poleti pa spet zacveti belo.

Posamezniki in ljubitelji vrtnic jo lahko kupijo v botaničnem vrtu in v Arboretumu Volčji Potok. V botaničnem vrtu so marca za pomoč pri njeni oskrbi organizirali tudi brezplačno delavnico.

Mnogocvetno vrtnico belokrem barve so za vrtnico Ljubljane sicer razglasili 12. junija 2015 v parku Tivoli v Ljubljani. Izbrali so jo obiskovalci Rožnega vrta v Tivoliju in strokovna komisija.

Sadike vrtnice vsako leto prejme tudi zmagovalni blok v akciji Naj blok, ki poteka v okviru vsakoletne čistilne akcije Mestne občine Ljubljana Za lepšo Ljubljano, so pojasnili v Turizmu Ljubljana. Leta 2016 so razvili tudi linijo spominkov z motivom vrtnice, s čimer so želeli vrtnico predstaviti kot prepoznavni simbol Ljubljane.