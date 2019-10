Zaposleni na UE-ju Ljubljana so odpovedali za ponedeljek napovedano stavko. Foto: www.upravneenote.gov.si

Zaposleni na upravni enoti Tobačna so stavko namreč napovedali zaradi neupoštevanja delovnega časa, saj so zaradi številnih strank delo končali tudi več ur po koncu uradnih ur.

Po danes podpisanem dogovoru pa do tega naj ne bi več prihajalo, saj so se po besedah načelnika Upravne enote Ljubljana Bojana Babiča dogovorili, da bodo spoštovali delovni čas. To pomeni, da bodo zaposleni ob koncu uradnih ur vse stranke, ki bodo takrat že na okencih, obravnavali do konca, nato pa se bodo okenca zaprla.

Zdaj je namreč prihajalo do tega, da so morali obravnavati vse stranke, ki so do konca uradnih ur dobile številko čakajočega, kar je ob velikem navalu strank delovni čas podaljševalo še dolgo po koncu uradnih ur.

Dogovor sklenjen

Predstavnikom sindikata in vodstvu upravne enote se je uspelo dogovoriti, da bodo na sektorju za upravne notranje zadeve ob velikem obisku strank dežurne vodje ocenjevale, koliko strank bodo še lahko postregli tisti dan. Ko bodo dosegli robno številko, bodo ustavili izdajo listkov, stranke pa nato že ob prihodu obveščali, da lahko počakajo, a da ni zagotovljeno, da bodo že tisti dan prišli na vrsto. Ob tem je Babič spomnil, da se dolžino čakalnih vrst lahko preveri že na spletu, pred prihodom na upravno enoto. S tem je zahteva delavcev izpolnjena, je povedal predsednik Sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stanković.

"Sporazum, ki smo ga dogovorili, je šele prvi v nizu ukrepov za ureditev razmer. Čaka nas še kar nekaj prostorskih, kadrovskih in organizacijskih problemov, ki so se kopičili že nekaj let," je ob tem poudaril Babič. Poudaril je tudi, da do sporazuma ne bi nikoli prišli, če ne bi imeli polne podpore ministra za javno upravo Rudija Medveda.

Minister zadovoljen

V ministrovem imenu, ki je predstavnike sindikata in Babiča v tem tednu že sprejel, je zadovoljstvo z dogovorom izrazil državni sekretar Leon Behin. Po njegovih besedah je bilo perečo zadevo, ki traja že kar nekaj časa, mogoče skleniti samo s konstruktivnim sodelovanjem sindikata in novega načelnika.

Babič je vodenje ljubljanske enote namreč prevzel na začetku tega tedna, na mizi pa ga je takoj pričakala napoved nove stavke. Zaposleni na upravni enoti Tobačna so zaradi obremenjenosti stavkali že novembra lani, zaradi tega pa je takrat odstopil načelnik ljubljanske upravne enote Lovro Lončar.