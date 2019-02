Zaradi nadaljevanja prenove so za ves promet zaprli tudi Drenikovo ulico na odseku med Celovško cesto in Verovškovo ulico, na Celovški cesti pa bo promet potekal dvosmerno le po enem delu vozišča. Prav tako ne bo mogoče zavijanje s Celovške ceste levo na ulico Na jami.

Obvoz bo urejen po Dunajski, Tivolski in Celovški cesti. Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi avtobusi na linijah 7 in 22.

Zapora bo predvidoma veljala do 3. marca.

Še več gradbišč

Z lepim vremenom se bo v občini odprlo še več gradbišč. Občina bo kmalu začela prenovo Poljanske ceste na odseku med križiščem s Kopitarjevo cesto in šempetrskim mostom pri Ambroževem trgu.

Prenova čaka tudi Trubarjevo cesto in več manjših ulic, ki so priključene nanjo. Ta prenova bo sicer potekala v treh fazah, začeli pa bodo na odseku Trubarjeve med Prešernovim trgom in Resljevo cesto. Obenem naj bi uredili Obrežno stezo, Za čreslom in Prečno ulico.