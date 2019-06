Novi ljubljanski poslovno-stanovanjski kompleks Polje IV. Foto: BoBo

Po besedah župana Zorana Jankovića gre za še enega izmed projektov, ki spreminja Ljubljano na lepše in bo pokril del potreb po neprofitnih stanovanjih. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je začel kompleks graditi novembra 2017. Danes so odprli stanovanjski del, za katerega sicer zaradi manjših pomanjkljivosti še niso dobili uporabnega dovoljenja, v prihodnje pa nameravajo dokončati in odpreti še poslovni del, večnamensko dvorano, knjižnico in lekarno.

Pritlični in kletni del, v katerih bodo poslovni prostori in garaže, sta zgrajena iz betona, stanovanjski del kompleksa, ki obsega štiri nadstropja, pa ima leseno nosilno konstrukcijo. V njem so stanovanja različnih velikosti, od tega so štiri enote prilagojene bivanjem oseb z oviranostmi. Za sam kompleks bo urejenih tudi 72 parkirnih mest.

Skupna neto tlorisna površina kompleksa, brez garaže, znaša nekaj več kot 6.500 kvadratnih metrov, od tega je nekaj več kot 5.300 kvadratnih metrov namenjenih stanovanjem, nekaj manj kot 1.200 kvadratnih metrov pa poslovnim prostorom. Idejno zasnovo projekta je izdelala projektantska skupina Uniarh, gradnjo pa je izvedlo podjetje Dema Plus. Celotna vrednost naložbe znaša nekaj manj kot 6,2 milijona evrov.

Za upravičence 17. razpisa

Stanovanja bodo dobili v najem predvsem upravičenci iz 17. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj. Manjše število enot bo namenjeno tudi prosilcem, uspelim na 16. javnem razpisu, ter mladim iz 1. javnega razpisa za oddajo namenskih najemnih stanovanj za mlade. Nekaj stanovanj bodo oddali socialno najbolj ogroženim, kar pomeni, da bodo oddana kot bivalne enote.

Za 150 stanovanj 3.334 prošenj

Direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada Sašo Rink je povedal, da so tovrstna odprtja vedno nekakšna "kislo-sladka izkušnja". "Sladka zato, ker predajamo 64 stanovanj ljudem, ki bodo tako dobili trajno in varno streho nad glavo, kisla pa zato, ker so potrebe bistveno večje od naših zmožnosti," je dejal. Po njegovih besedah se namreč v tem trenutku ukvarjajo z 18. javnim razpisom za najem neprofitnih stanovanj, v okviru katerega so razpisali 150 stanovanj, prejeli pa 3.334 prošenj. A je opozoril, da so v nekaterih drugih evropskih mestih razmere tudi bistveno slabše.

Župan napovedal nove projekte

Po besedah ljubljanskega župana Jankovića bodo to problematiko v prihodnje delno rešili novi projekti, ki jih načrtujejo. Tako med drugim na Brdu raste novo stanovanjsko naselje, kjer bo ljubljanski stanovanjski sklad dobil 174, republiški stanovanjski sklad pa 550 novih stanovanj, ki bodo predvidena za najem. "To pomeni, da bomo v letu in pol dobili 724 stanovanj, kar bo en velik obliž," je dejal.

Ljubljanski stanovanjski sklad nova neprofitna stanovanja po Jankovićevih besedah predvideva tudi na Rakovi Jelši, Jurčkovi poti in Povšetovi (v nekdanjem poslopju Snage). "Z novimi projekti, ki bi jih začeli graditi leta 2022 ali 2023, bi lahko zapolnili polovico ali dve tretjini zdajšnjih potreb," je dejal. Sicer pa upa, da bo svoj del prispevala tudi dohodkovna politika v državi ter omogočila, da si bo lahko čim več družin zaradi višjih dohodkov samih kupilo stanovanja.