Zaradi počene tirnice so imeli vlaki okoli pol ure zamude .Foto: BoBo

Na Slovenskih železnicah so še pojasnili, da počena tirnica ni nenavaden dogodek, to se zgodi 20-krat na leto. Ob tem so poudarili, da se vlaki zaradi počene tirnice niso iztirili.

Delavci so počeno tirnico že zamenjali, vlaki pa so zaradi okvare stali okoli pol ure. Po zamenjavi tirnice je promet normalno stekel. Nekaj krajših zamud sicer potniki lahko še pričakujejo, večjih posebnosti pa v voznem redu ni.

