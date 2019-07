Informacije o zaporah cest v Ljubljani vozniki lahko spremljajo na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo. Foto: BoBo

Odsek Parmove ulice med Drenikovo in ulico Bežigrad bo po napovedih Mestne občine Ljubljana zaprt do konca septembra. Obvoz bo po Samovi ulici in Dunajski cesti, mestni avtobusi na liniji 14 pa bodo vozili po spremenjeni trasi.

Po dokončanju prvega odseka se bo prenova nadaljevala na delu od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice. Skupno bo rekonstrukcija ulice, ki predstavlja enega od dostopov izza Bežigrada v središče mesta, po napovedih občine predvidoma potekala eno leto, o podrobnostih zapor in prometne ureditve pa bodo na občini javnost sproti obveščali.

Informacije o zaporah na portalu PROMInfo

Med gradnjo odseka od ulice Bežigrad do Kurilniške ceste sicer po napovedih občine ne bo popolne zapore na celotnem odseku, so pa voznikom na občini svetovali, naj informacije o mobilnosti in zaporah cest spremljajo na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo, poti po mestu pa lahko načrtujejo tudi s pomočjo klepetalnega robota Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger.

Vrednost prenove Parmove ulice je nekaj manj kot 3,6 milijona evrov brez DDV-ja. Od tega bo večino prispevala občina, skoraj 380.000 evrov je sofinanciranja (85 odstotkov iz kohezijskih sredstev in 15 odstotkov iz državnega proračuna), predvideni prispevek Energetike Ljubljana je 308.000 evrov, predvideni delež družbe VO-KA Snaga pa 365.000 evrov. Občina je na razpisu za izvedbo del izbrala krško družbo Kostak.

Po prenovi boljša kolesarska steza

V okviru prenove bodo uredili cestišče, pločnik in kolesarsko stezo ter obnovili vso komunalno infrastrukturo. Kolesarska steza bo po prenovi potekala brez dvigov in spustov, na odseku od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice bodo uredili parkirne prostore z zelenimi otoki, načrtovani so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Križišče Parmove ulice in ulice Bežigrad bo po prenovi semaforizirano. Ko bo končana Parmova ulica, sledi rekonstrukcija prav tako prometno zelo obremenjene ulice Bežigrad, ki pelje do Dunajske ceste.