V nedeljo bodo cesto med 12. in 17. uro zaradi Ljubljanskega triatlona sprostili. V tem času bo namreč zaprta Poljanska cesta.

V času zapore Zaloške ceste bo obvoz osebnih vozil in mestnih avtobusov urejen po Kajuhovi, Litijski, Poljanski in Roški cesti. Ker pa bo v nedeljo med 12. in 17. uro zaradi Ljubljanskega triatlona zaprta tudi Poljanska cesta, bo v tem času promet lahko potekal po Zaloški cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Zaradi sanacije železniškega prehoda bo od sobote do ponedeljka do 5. ure zjutraj za ves promet zaprta tudi Litostrojska cesta. Obvoz bo urejen po Goriški, Magistrovi in ulici Alme Sodnik ter po Korotanski, Kuhljevi, ulici Stegne, Ulici Jožeta Jame in Cesti Ljubljanske brigade.

V času zapore bodo po spremenjeni trasi vozili tudi mestni avtobusi, in sicer bodo na liniji 3 in 3B vozili po trasi Celovška-staro obračališče na Litostrojski cesti, začasno pa bosta ukinjena postajališče Kovinarska in obračališče Litostroj.

Avtobusi na liniji 18 bodo vozili po trasi Litostroj-Goriška ulica-Magistrova ulica-Verovškova ulica. Začasno bodo ukinjena postajališča Kovinarska, Litostrojska in I. C. Šiška. Na občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.