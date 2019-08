Ministrica Alenka Bratušek si je ogledala infrastrukturne projekte na vzhodu države. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je na vzhodnoslovenski turneji med drugim pomudila v občini Oplotnica, kjer modernizirajo odsek ceste med Cezlakom in Peskom na Pohorju; v občini Kidričevo, kjer so končali obnovo ceste skozi Lovrenc na Dravskem polju, in v občini Cirkulane, tam sanirajo brežino, zid in teraso gradu Borl.

Ob tem je napovedala tudi, da se bo ministrstvo kmalu lotilo izvzema mariborske hitre ceste iz vinjetnega režima, k čemur jih že nekaj časa poziva mariborska občina.

Po njenih besedah bo ministrstvo ustrezno uredbo pripravilo še letos, ministrstvo za finance pa bi nato moralo poiskati 45 milijonov evrov za prepis ceste z Darsa na državo.

Manj konkretna pa je bila ob vprašanju mariborske zahodne obvoznice in še nekaterih drugih cest na območju Maribora; pogovori o gradnji obvoznice trajajo že leta in leta, njena usoda pa je odvisna tudi od prihodnjih državnih proračunov.

Ministrstvo za infrastrukturo na Štajerskem obnavlja tudi železniške proge. Za nadgradnjo železnice med Mariborom in Šentiljem so v teh dneh pridobili 101 milijon evropskega denarja.