Tokratna izklicna cena je 2,1 milijona evrov. Foto: BoBo

Potem ko aprila na sedmi dražbi ni bilo zanimanja za nakup še žičniških naprav na areškem delu Pohorja – takrat je bila izklicna cena 2,8 milijona evrov – je stečajni upravitelj Športnega centra Pohorje Drago Dubrovski za 25. september razpisal ponovno, že osmo dražbo. "Dražba zajema od žičniških naprav do objektov in pravic do zemljišč. Tokratna izklicna cena je 2,1 milijona evrov, to je še edino preostalo premoženje v stečajnem postopku," je pojasnil.

Interes za dražbo je, pravi sogovornik, več pa ni mogel povedati. Ob tem je Dubrovski znova poudaril, bo moral prihodnji lastnik ob kupnini sredstva nameniti tudi za dodatna vlaganja: "To je pravzaprav razlog, da do zdaj premoženja še nismo prodali. Kajti tisti, ki bo to kupil, bo moral naprej vplačati kupnino, potem pa še najmanj enkrat toliko za posodobitev, zagotovitev obratovalnih dovoljenj …"

Odprt je sicer še postopek okoli zahteve do mariborske občine za plačilo odkupne vrednosti gondole in žičniških naprav na Mariborskem Pohorju. Mariborsko sodišče je namreč odločilo, da je občina dolžna plačati 13,2 milijona evrov nadomestila, a se je občina, kot je znano, pritožila. O zadevi bo odločilo višje sodišče v Ljubljani. "Zdaj so bile sodne počitnice, pričakujemo pa skorajšnjo odločitev višjega sodišča. Odločitev lahko gre v vse mogoče smeri. Lahko potrdi, lahko zahteva dodatno razpravo ali pa kar samo odloči," je v povezavi s tem povedal Dubrovski.

V povezavi z omenjenim postopkom na sodišču smo se za več informacij obrnili tudi na mariborsko občino, a odgovora še nismo prejeli.