Priprave na proizvodnjo. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

Marifarm je leta 2016 pred stečajem rešila v Amsterdamu registrirana družba Arterium International, ki je v treh letih v mariborsko podjetje vložila že več kot 11 milijonov evrov, je razvidno iz letnega poročila. Marifarm je pred kratkim lastniško prevzela družba Aquer s sedežem na Dunaju, podjetje pa še naprej ostaja strateško povezano z družbo Arterium.

Kot je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo povedal svetovalec uprave v Marifarmu Viktor Gryban, je bila ta sprememba načrtovana in ni povezana s kakršno koli menjavo strategije podjetja, pač pa nasprotno, zastavljeno strategijo še dodatno podpira. Ta na dolgi rok predvideva lastne izdelke, ki so jih že razvili, a za to, da pridejo na lekarniške police, so potrebni številni birokratski postopki, dolgi vsaj tri ali celo štiri leta.

Tudi zato so se za zagotavljanje rasti prihodkov že pred časom odločili za pogodbeno proizvodnjo za druge farmacevtske družbe. "V zadnjem času smo pri tem zelo uspešni. Po lanski udeležbi na sejmu v Madridu smo dobili kar nekaj novih naročnikov, zdaj gremo v Frankfurt. Za zagon proizvodnje takih izdelkov pa je treba investirati vsaj pol milijona evrov, zato je dobro, da imamo strateškega lastnika, ki nas finančno podpre in je pripravljen malo dlje počakati, da se mu naložba povrne," je pojasnil Gryban.

Do dobička še daleč

Podjetje do zdaj lastnikom ni prinašalo dobička, nanj ne računajo niti letos. Lani so imeli 1,7 milijona evrov prihodkov in dobre tri milijone evrov čiste izgube, po predstavitvi v Madridu pa so začeli bolj ambiciozno promocijo in okrepitev svoje prodajne službe, kjer so zaposlili dodatne štiri ljudi.

Sklenjeni novi posli pa bi jim lahko že naslednje leto pomagali pri tem, da ne bi več poslovali negativno, in to skupaj s pokrivanjem naložb. "Če bi se odločili odpuščati in se ne bi lotili razvoja za prihodnost, pač pa bi našli tri ali štiri naročnike, bi pozitivno poslovali že zdaj. A to ni naš cilj, saj veliko investiramo v svoje prihodnje izdelke," še dodaja Gryban, ki letos pričakuje skoraj štiri milijone evrov prihodkov.

Marifarm bo proizvajal lastna zdravila

Obsežna vlaganja

Od 11 milijonov evrov so del investirali v opremo, del tega vložka pa je bil namenjen za stroške dela. Marifarm je namreč po besedah direktorice Romane Fišer v zadnjem času tudi precej zaposloval. Če so začeli z okoli sto zaposlenimi, je teh zdaj 153, do konca leta naj bi jih bilo že 170.

Na investicijskem delu so v zadnjem času nabavili tretjo pakirno linijo, končevali so usposobitev mikrobiološkega laboratorija in nadgradili stroj za granulacijo. Kmalu naj bi v proizvodnji začela delati še tretja izmena, količinsko pa zdaj že delajo več, kot je Marifarm kadar koli v preteklosti. Za potrebe povečane proizvodnje v prihodnosti se že pripravljajo na gradnjo dodatnih zmogljivosti na zemljišču poleg tovarne, ki je že v njihovi lasti.

Trenutno med drugim pogodbeno sodelujejo z največjim slovenskim proizvajalcem zdravil, sklenjene imajo posle s farmacevtskimi podjetji iz Švice, Nemčije Latvije, Ukrajine, Indije, dogovarjajo se tudi s partnerji z Italijani in Madžari, velika pričakovanja pa imajo tudi na ruskem in britanskem trgu.