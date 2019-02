Železniška postaja Maribor bo dobila nov, tretji peron. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Skupaj z nadgradnjo postaje Tezno in progovnega odseka Maribor–Počehova bo naložba stala 55,5 milijona evrov.

Na glavni mariborski železniški postaji bodo med drugim zgradili dodaten peron, tako da bodo ti po novem trije.

"V projektu se lotevamo kompletne nadgradnje, od temeljnih tal do telekomunikacijskih in varnostnih naprav, vozne mreže, urejeni bodo dostopi za invalide in dvigala. Vsekakor bo spremenjena tirna shema na postaji Maribor. Status mariborske postaje bo nekoliko bolj potniški. Tovorni del se seli na Tezno," pojasnjuje Miljan Senčar z direkcije za infrastrukturo.

Postaja bo dobila tudi nov dostop s pasažo iz Melja. Objekta, ki je delo arhitekta Milana Černigoja in je spomeniško zaščiten, ne bodo obnavljali. "Sam videz objekta se ne spreminja, temveč samo ureditev peronov in nadstrešnice," pravi Senčar.

Postavili bodo nove jeklene nadstreške in uredili fasado na prometnem uradu ter postavili za dva kilometra in pol protihrupnih ograj.

Glavna železniška postaja v Mariboru je bila zgrajena med letoma 1844 in 1846 kot prva železniška postaja na Slovenskem. Danes na njej vsak dan naštejejo 3.000 potnikov.

"Ob delavnikih imamo 61 odhodov in 63 prihodov vlakov, ob sobotah 24 odhodov in 27 prihodov, ob nedeljah pa 30 odhodov in 27 prihodov," našteva Alenka Babič iz Slovenskih železnic.

Nadgradnja prinaša večjo nosilnost in kapaciteto proge, potnikom pa tudi večjo varnost in krajše potovalne čase.