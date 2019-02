Foto: Radio Maribor/Dejan Rat

Poleg 11 članov svoje liste Arsenovič za Maribor in treh SMC-ja, katere županski kandidat je bil, ima Arsenovič s tokratnim podpisom koalicijskega sporazuma še podporo treh mestnih svetnikov Liste kolesarjev in pešcev (LKP), po dveh članov Liste za pravičnost in razvoj (LPR), SD-ja in Levice ter po enega predstavnika DeSUS-a, NSi-ja, Liste Melite Petelin, Gasilcev Maribora, Liste mladih. Povezujemo in Stranke mladih - Zeleni Evrope.

V opoziciji tako ostajajo predstavniki prejšnjih županov - to je deset članov Liste Franca Kanglerja - NLS in trije člani Liste župana Andreja Fištravca. Prav tako se Arsenovičevi koaliciji ni pridružil SDS, ki ima v mestnem svetu tri sedeže in je na lanskih volitvah podprla župansko kandidaturo Kanglerja.

Vsebina koalicijskega sporazuma še ni dostopna javnosti, saj sta bila dva podpisnika odsotna. Po besedah Arsenoviča so si za cilj zadali "vse, kar sledi boljšemu mestnemu servisu in boljšemu počutju naših meščanov". Med drugim naj bi si s partnerji skupaj prizadevali za uresničitev vseh že začetih projektov v mestu.

Arsenovič v trdnost koalicije kljub velikemu številu njenih članov ne dvomi. "Koalicija je zelo pisana, ker je veliko manjših strank in list. Na to sem ponosen, ker je bilo vedno moje vodilo, da sodelujemo in povezujemo čim večje število deležnikov v političnem prostoru. Verjamem, da imamo tako dober program in tako jasne skupne cilje, da bomo uživali v delu skupaj do konca," je dejal.

Kako pojasnjujejo podpis

Po besedah ene od podpisnic koalicijskega sporazuma Alenke Iskra iz SD-ja so si z podpisom zadali veliko nalog. "Pričakujem, da bomo lahko čim več zapisanih zavez tudi uresničili," je dejala.

"Že v kampanji smo se vsebinsko našli v dosti stvareh. Imamo namreč podobne poglede na področje mladine, športa in nevladnih organizacij," je razlog za vstop v koalicijo opisal Matic Matjašič iz Liste mladih. Povezujemo.

Ustrezne obljube na njim najbližjih področjih so dobili tudi v Listi kolesarjev in peščev. Po besedah njihovega predsednika Josipa Rotarja so veseli predvsem obljube o vzpostavitvi posvetovalnega telesa za področje prometa in urejanja prostora, katerega mnenja bodo zavezujoča za župana. "Po izkušnji iz prejšnjega mandata, ko nismo bili v koaliciji, menimo, da bomo lahko zdaj bolje izkoristili naše potenciale," je povedal za Slovensko tiskovno agencijo.

Morda še četrto podžupansko mesto

Potem ko je Arsenovič danes imenoval Heleno Kujundžić Lukaček, ki v mestnem svetu zastopa barve SMC-ja, za tretjo podžupanjo, naj bi enemu od koalicijskih partnerjev pripadlo še četrto podžupansko mesto. Neuradno se kot kandidatko omenja Alenko Iskra. A za to je najprej treba spremeniti statut občine, saj je trenutno mogoče imenovati le tri podžupane. To spremembo mora potrditi mestni svet. "Upam, da bom dobil podporo 30 mestnih svetnikov in da bo še ena gospa dobila priložnost za to," je danes glede tega povedal župan.

Prve korake h koaliciji so naredili še pred ustanovno sejo nove sestave mestnega sveta decembra lani. Na pogovore je Arsenovič takrat povabil vse današnje podpisnike, nato pa je trajalo precej časa, da so dorekli podrobnosti. V prvem osnutku so se med drugim zavezali, da se bodo zavzemali za boljše upravljanje občine, uravnotežene in razvojno naravnane mestne finance, ničelno toleranco do korupcije, dostopno javno zdravstvo, kakovostno šolstvo ter izgradnjo knjižnice.

Uradno je imel koalicijsko pogodbo sklenjeno tudi prejšnji župan Fištravec, a je to sodelovanje do zaključka mandata zvodenelo. Tudi v njegovi koaliciji so bili DeSUS, Gasilci Maribora, NSi in Stranka mladih - Zeleni Evrope.