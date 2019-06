Potem ko je vlada le zagotovila manjkajoče dobre štiri milijone evrov za dokončanje druge faze goričkega vodovoda, bodo prebivalci predvidoma v dveh letih vendarle dočakali vodo iz javnega vodovoda. V tretjem tisočletju je težko razumeti, da v nekaterih vaseh na Goričkem nimajo niti metra javnega vodovoda in da so prebivalci odvisni od vode, ki jim jo pripeljejo gasilci.

Ena takih je vas Ocinje v občini Rogašovci, kjer domači gasilec vozi vodo domačinom že skoraj 50 let. "Poleti skoraj vsak dan. Enkrat v Sotino, enkrat Ocinje, v Serdico ... Na vse strani. Tisti, ki imajo vodo, ne vedo, kako je to. Samo odprejo pipo in voda priteče. Pri nas pa morajo ljudje paziti, in ko vode zmanjka, takoj pokličejo. In Karči pripelje," pove gasilec Karel Lang iz PGD Serdica.

Vodovod naj bi zgradili v dveh letih. Foto: BoBo

Družini Gral iz Ocinj gasilec vodo pripelje tudi dvakrat na teden, zanje voda ni samoumevna dobrina. "Ko greš zvečer pod tuš, voda ne priteče, zjutraj vstaneš, vode pa ni. Ne moreš se umiti, čeprav moraš v službo, otroci v šolo. Vodo za umivanje si natočimo iz plastenke," pojasni Marija Gral.

Na javni vodovod približno polovica občine Rogašovci čaka že leta. Edvard Mihalič, župan občine Rogašovci: "Približno 500 gospodinjstev nima vode. Zdaj, po vseh teh izgledih, lahko z gotovostjo trdim, da bodo ti dobili vodo najpozneje v dveh letih." Če bodo birokratski mlini dovolj hitri, bodo gradnjo začeli na začetku prihodnjega leta, je poročala novinarka Televizije Slovenija Cirila Sever.

Denar zagotovili šele pred kratkim

Pred štirimi leti, ko so predali v uporabo okoli 150 milijonov evrov vreden sistem pomurskega vodovoda, so napovedali izgradnjo njegove druge faze, a so denar zanjo zagotovili šele pred dnevi.

Pomurski vodovod so zgradili v glavnem z evropskimi sredstvi, tudi za manjkajoči del je na voljo evropski denar. Ker je država pred kratkim le zagotovila še dobre štiri milijone, zdaj zlasti v občini Rogašovci upajo, da bodo lahko še letos pridobili vsa dovoljenja in začeli izvedbena dela. V prvi fazi so zgradili vodovod do vasi Nuskova, pojasnjuje župan Mihelič.

Večina del v drugi fazi pomurskega vodovodnega sistema odpade na občino Rogaševci, deležne pa je bodo tudi nekatere druge, zlasti goričke občine, v katerih ljudem še dovažajo vodo z gasilskimi cisternami. To pomeni tako za posamezna gospodinjstva kot za občine precejšen strošek, zato komaj čakajo, da se bodo lahko priključili na javni vodovod. Celotna vrednost druge faze pomurskega vodovoda je 34 milijonov evrov, je za Radio Slovenija poročala Lidija Kosi.