V Lendavi bodo do 7. septembra potekale številne prireditve, ki se bodo končale z Bogračfestom in Lendavsko trgatvijo. Foto: TV Slovenija

Zato kot svojevrstni obliž deluje bogato kulturno-turistično dogajanje, ki iz leta v leto v ta kraj ob meji z Madžarsko in Hrvaško privabi vedno več obiskovalcev od blizu in daleč. Mesto pa se poteguje tudi za naziv Evropske prestolnicem kulture leta 2025.

Eden pomembnejših arhitekturnih in kulturnih spomenikov je kulturni dom, ki že kliče po prenovi. Ob njem je Sinagoga iz leta 1866. Od druge polovice 18. stoletja do konca 2. svetovne vojne je namreč v Lendavi in okolici živela močna judovska skupnost, ki je ključno prispevala h gospodarskemu in kulturnemu razvoju mesta ter meščanstva. V sinagogi je stalna razstava o zgodovini dolnjelendavskih Židov, pred kratkim pa so v sinagogi odprli razstavo Risbe, avtorja Lászla Nemesa.

V Lendavi je bila leta 1904 ustanovljena tudi prva dežnikarna na Balkanu. Po množični deportaciji Judov leta 1944 in tragični usodi judovske skupnosti je sledil tudi konec obdobja meščanstva. A številne zgodbe danes še vedno živijo v muzeju meščanstva, ohranjajo pa jih tudi izjemne zgradbe v starem mestnem jedru. Zanimiv pogled v preteklost ponuja tudi stalna zgodovinska razstava v gradu - Stoletja Lendave, avtorja Zoltána Lendvai Kepeja, višjega kustosa v Galeriji – Muzeju Lendava.

Lendavski grad. Foto: TV Slovenija

Sicer je lendavski grad pomemben gradnik kulturno-umetniškega dogajanja v mestu in v regiji, predvsem na račun cikla razstav Velikani svetovne likovne umetnosti. Obiskovalci so doslej lahko med drugim spoznali dela Pabla Picassa, Rembrandta, Salvadorja Dalíja, Joana Mirója, Marca Chagalla. Do prvega septembra gostijo dela avstrijskega umetnika Friedensreicha Hundertwasserja in japonskega Soichija Hasegawe.

Lani je grad obiskalo približno trideset tisoč obiskovalcev, ki se lahko odslej iz mesta na grad spet sprehodijo po stopnicah, na vrhu pa jih odslej pozdravi železna skulptura metulja velikih dimenzij, dela umetnika Roberta Juraka. V kleti gradu je na ogled mednarodna fotografska razstava z naslovom Črno beli svet.

Pestro poletno dogajanje

Občina Lendava pa si je to poletje v sodelovanju z Galerijo – Muzejem Lendava, Knjižnico – kulturnim centrom, Zavodom za kulturo madžarske narodnosti, zavodom za turizem in razvoj, madžarsko samoupravno narodnostno skupnostjo in drugimi zastavila pester program prireditev. Zvrstilo se bo približno 70 dogodkov različnih žanrov na več prizoriščih - od Baleta pod zvezdami na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi v izvedbi Društva baletnih umetnikov Slovenije, do četrtega Pomurskega galopa, ki bo potekal ta konec tedna, do gledaliških in lutkovnih predstav za najmlajše, likovnih kolonij LindArt in LindArt junior, ter mednarodne likovne kolonije odlivanja v bron, koncertov, ter tradicionalnega Bogračfesta, festivala Vinarium in letos jubilejne 40. Lendavske trgatve.

Ocenjena vrednost vseh prireditev je približno sto tisoč evrov. Prenočitvenim zmogljivostim občine Lendava pa se je pred kratkim pridružil takoimenovani razpršeni hotel Vinarium, kjer

lahko obiskovalci za oddih najamejo eno izmed zidanic.