V tovarni Limec Odranci je trenutno 12 zaposlenih. Foto: Jože Grgurič

Gre za obrat švicarskega podjetja Limec Soluton, ki izdeluje visokotehnološke izdelke predvsem za medicino, avtomobilsko industrijo in druga področja. 90 odstotkov izdelkov, ki jih sedaj izdelujejo v Švici, Nemčiji in Avstriji, bodo po besedah direktorja matičnega podjetja Limec Soluton, Hansa Petra Strebla, poslej izdelovali v Odrancih.

Trenutno je 12 zaposlenih, , do konca leta naj bi se število zaposlenih povzpelo na 30, čez dobro leto na 150. Naložba švicarsko - slovenskega partnerstva velja 800 tisoč evrov, v roku leta pa nameravajo za razvoj nameniti pol drugi milijon evrov in ob obstoječi hali zgraditi dodatne prostore.

"Za Odrance smo se med drugim odločili zato, ker imamo s slovenskimi partnerji dobre izkušnje. Z nekaterimi sodelujemo že skoraj dve desetletji. Odranci pa so za nas dobra izbira tudi zaradi bližine Avstrije, Madžarske in Hrvaške. V neposredni bližini je avtocesta, prav tako sosednja letališča. Praktično je vse na dosegu roke. Tukaj so nas zelo dobro sprejeli in verjamem v uspeh podjetja. Želim pa si, da bi našli tudi dovolj primernih sodelavcev, dela bo namreč dovolj," je med drugim povedal Strebel.

"Vse je šlo zelo hitro"

"Jaz sem prihajal sem na dopust in mi je bilo všeč, domačini so res prijazni, složni in si pomagajo med seboj. To takoj začutiš. Tako smo potem začeli iskati primerno lokacijo za našo proizvodnjo. Še prej sem spoznal župana, ki je res pripravljen dati roko novim naložbenikom. Zemljišče smo kupili od podjetja iz Maribora. Zemljišče meri 5000 kvadratnih metrov, naša proizvodna hala pa 600 kvadratnih metrov. V bližnji prihodnosti nameravamo ob obstoječi zgraditi dodatno halo, velikosti 4000 kvadratnih metrov. Moram reči, da je šlo vse zelo hitro. Sredi maja smo registrirali podjetje v Sloveniji, zdaj pa je že vse nared za proizvodnjo. Naložba tukaj v Odrancih velja 800 tisoč evrov, do konca leta nameravamo vložiti še pol drugi milijon in število zaposlenih z zdajšnjih 12 povečati na 30. Načrtujemo proizvodnjo v dveh izmenah. Najbolj potrebujemo sodelavce s področja strojništva, predvsem pa CNC operaterje. Bi jih pa tudi priučili, če bo le interes. Tukaj bomo izdelovali dele za medicino, različne pripomočke, led luči za operacijske mize, laserje, kirurške nože, nekaj delov za avtomobilsko industrijo in dele za profesionalne kavne avtomate. Gre za visokotehnološke, zelo precizne kose," je povedal Stevan Novak, direktor družbe Limec Odranci.

"Poskušamo zajeziti odhajanje prebivalcev iz kraja"

"Zadovoljni smo, da nam je uspelo v industrijsko cono privabiti investitorje, ki skupaj zaposlujejo že približno 1000 ljudi, to pomeni da omogoča preživetje vsaj še enkrat toliko prebivalcem na tem območju. Ne vem kje bi bili danes ti ljudje, če ne bi bili v Odrancih. Vselej poskušamo iti investitorjem naproti, za nas je vsaka naložba, ki prinaša delovna mesta dobrodošla. To je namreč eden izmed načinov, s katero poskušamo zajeziti odhajanje prebivalcev iz kraja, regije in nenazadnje iz države," pa je sklenil župan občine Odranci, Ivan Markoja.