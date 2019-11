Župan je sprejel odstop, saj je objava posnetka pogovora nakazala na trgovino. Foto: Radio Koper

Robert Šuc naj bi direktorju Goranu Maleniču dejal, da bodo pripravljene kazenske ovadbe zoper njega umaknili, če bo odstopil sam. Posnetek tega pogovora je prišel v javnost.

Šuc je zjutraj odstop ponudil sam, župan Bržan je odstop sprejel: "Posnetek dopušča možnost, da je moj sodelavec prekoračil pooblastila in da bi lahko ravnal protipravno. Dejstvo pa je, da nihče teh posnetkov ne more potrditi kot verodostojne. Prav je, da o tem odloči postopek."



Ali meni, da obstajajo razlogi za kazenske ovadbe zoper Maleniča? "To je delo nadzornega sveta javnega stanovanjskega sklada," odgovarja Bržan.

Nadzorniki še niso razrešili Maleniča

Nadzorniki na štiriurni seji niso sprejeli predloga za razrešitev Maleniča, čeprav je razlogov za to več, pravi predsednica Mojca Hilj Trivič: "Cilji iz poslovnih in finančnih načrtih niso bili uresničeni. Ugotovljena so bila oškodovanja, denar se je porabljal nesmotrno."



Maleniču so dali še en teden časa za odgovor na očitke, novo sejo so sklicali za prihodnji petek. Kljub temu, da je bolniško odstoten, je pred prišel na sklad in potrdil račun za odvetniške storitve, ki pa ga je njegov namestnik zavrnil.