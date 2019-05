Cesta na Mangart. Foto: Mariša Bizjak

Cesta na Mangartsko sedlo je najvišje ležeča cesta v Sloveniji, saj se konča na nadmorski višini 2055 metrov. Od odcepa pred mejnim prehodom Predel je dolga dvanajst kilometrov, pelje skozi pet predorov in poleti pomeni pravo doživetje za množico obiskovalcev, saj se z mejnega grebena odpirajo prekrasni razgledi naokoli, greben pa je tudi izhodišče za izkušene gornike, ki se podajo na vrh Mangarta.

Nova trasa ceste je speljana proč od podora, na drugo stran kotline, poteka mimo planinske koče, od tod pa gre v ledino v dolžini enega kilometra do priključka v bližini pentlje, je razložila Ljiljana Herga z direkcije za infrastrukturo: "Na zahtevo Triglavskega narodnega parka in Zavoda RS za varstvo narave je treba izbrano traso še dodatno optimizirati glede na rezultate ornitološke študije, botaničnega popisa ter popisa metuljev in drugih žuželk."

Popis bo izveden poleti. Če bodo po popisu pridobili naravovarstveno soglasje, bo mogoče dokončno umestiti traso in gradnjo bi lahko začeli v prihodnjem letu, stala naj bi milijon evrov.

Cesta bo velik poseg v okolje in številni so ogorčeni: "Oranje, betoniranje ceste na Mangartsko sedlo s parkirišči vred je zelo velik poseg v zelo ranljivem naravnem okolju. Morali bi se zavedati, da razvoj ni samo "več". To smo po dolgih desetletjih ugotovili na Soči – da je uničenje naravnih vrednot uničenje za vedno," pravi Fedja Klavora iz Bovca.

Cesta na Mangartsko sedlo je zaradi zimskih razmer še zmeraj zaprta, na cestnem podjetju napovedujejo, da naj bi jo odprli sredi junija.