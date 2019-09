V krajevni skupnosti Jagodje - Dobrava nasprotujejo zaprtju tamkajšnje poslovalnice Pošte Slovenije. Foto: BoBo

V krajevni skupnosti Jagodje - Dobrava so že pred dnevi v sporočilu za javnost opozorili, da Pošta Slovenije v skladu s svojo strategijo optimizira poštno omrežje in v okoljih, kjer ima gostejšo mrežo pošt, pošte ukinja. Med drugim namerava tako ukiniti poslovalnico v Jagodju ter njeno poslovanje prenesti na centralno Izolsko pošto.

Temu v krajevni skupnosti odločno nasprotujejo, med drugim pa so pred dnevi začeli zbirati podpise za ohranitev poslovalnice v Jagodju. V soboto so na izolski Lonki kljub slabemu vremenu zbrali okoli 500 podpisov, pod peticijo pa se je do zdaj podpisalo že okoli 2000 oseb, je pojasnil predsednik sveta krajevne skupnosti Matjaž Gergeta.

Z zbiranjem podpisov bodo po besedah predsednika sveta krajevne skupnosti nadaljevali še nekje do konca meseca, v nadaljevanju pa se nameravajo obrniti tako neposredno na vodstvo Pošte Slovenije kot tudi pridobiti mnenje agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos).

Z zaprtjem poslovalnice pošte v Jagodju ne bi bile upoštevane razumne potrebe uporabnikov, še opozarjajo v krajevni skupnosti. Občina Izola ima 16.000 prebivalcev in eno samo centralno pošto, ki je že zdaj preobremenjena, oddaljenim krajanom pa je nedostopna in transportno povsem nefunkcionalna, saj večjih pošiljk praktično ni mogoče dostaviti do nje, so dodali.

Ob tem so Pošti Slovenije že predlagali tudi konkretne rešitve, s katerimi bi lahko izboljšala poslovanje pošte v Jagodju. Tako so predlagali preusmeritev poštnega poslovanja izolskega podeželja z 4600 uporabniki v pošto 6311 Jagodje, s čimer bi obenem razbremenili centralno izolsko pošto, spremembo po njihovem povsem neprimernega urnika poslovalnice, ki da ni prilagojen dnevnim uporabnikom pošte, možnost za poslovne uporabnike, da za svojo izberejo pošto Jagodje, ter učinkovitejše delo v poletni sezoni, ko je v naselju veliko število turistov.