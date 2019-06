Klif nad sprehajalno potjo je zaradi svoje sestave zelo občutljiv za meteorne in druge vremenske vplive. Foto: BoBo

Sanacija bo, kot so zapisali na piranski občini, obsegala čiščenje brežine klifa z odstranjevanjem previsnih in nevarnih kosov peščenjaka ter vzdrževalna dela na sprehajalni poti in razgledni ploščadi. Kot so dodali v sporočilu za javnost, bodo sanacijo poti in razgledne točke izvajali z materiali, ki so enaki sedanjim, in če bo mogoče, z že obstoječimi kamni oz. bloki iz lokalnega peščenjaka.

Zaprtje sprehajalne poti je zaradi krušenja kamnov in skal zahtevala piranska civilna zaščita. Foto: BoBo

Občina Piran je za izvedbo sanacije izbrala podjetje Rafael, ki je oddalo najugodnejšo ponudbo v vrednosti 133.000 evrov brez DDV-ja. Dela se bodo po načrtu izvajala 30 dni, v tem času pa bo dostop do poti zaradi odstranjevanja kamenja in skal s klifa ter posledične smrtne nevarnosti onemogočen.

Sprehajalno pot, ki v dolžino meri 840 metrov in v širino povprečno 1,8 metra, je občina Piran zaprla na zahtevo piranske civilne zaščite po zadnjem obilnem februarskem deževju in močnem krušenju številnih kamnov in skal.

Kot so pojasnili na občini, je klif sestavljen iz plasti peščenjaka, laporja, glinovca ter meljevca in je zaradi vsebnosti zadnjih dveh zelo občutljiv za meteorne in druge vremenske vplive. Ti povzročajo intenzivno preperevanje in nepredvidljivo padanje kamenja, ki je tako veliko in pada s takšne višine, da lahko skoraj vsak dogodek ogrozi človeško življenje, so opozorili.

Po sanaciji bo klif po zagotovilih občine varnejši, ob čemer pa so dodali, da na območju klifa zaradi naravnih erozijskih pojavov popolne varnosti ne bo mogoče zagotoviti nikoli.