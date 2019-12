Požare je težko omejiti zaradi odsotnosti padavin, suhih tal in visokih temperatur. Foto: Reuters

Za primerjavo – v hudih požarih v Amazoniji letos je zgorelo 900.000 hektarov površin, v lanskih obsežnih požarih v Kaliforniji pa 1,8 milijona hektarov.

Morrison se je zahvalil okoli 3.000 avstralskim gasilcem, ki se bojujejo z obsežnimi požari, ki so se razplamteli predvsem v zvezni državi Novi Južni Wales, a tudi drugje. "Požari divjajo v Južni Avstraliji, Viktoriji, Queenslandu in v Novem Južnem Walesu. Vsem se želim zahvaliti za izjemno delo, ki ga opravljate na terenu. V vasi Lobethal bomo kljub temu prižgali praznične luči, da bi z njimi opozorili na kljubovanje tej naravni nesreči in obenem še bolj povezali skupnost. Navsezadnje je božični večer. In otroci – zapomnite si, Božiček vas bo našel, pa če v vašem kraju divja gozdni požar ali ne," je dejal po poročanju Guardiana.

Najmanj 20 dni plačanega dopusta za gasilce

Nato je napovedal, da bodo javni uslužbenci, ki so obenem prostovoljni gasilci in so morali za gašenje vzeti dopust, dobili dodatne dneve plačanega dopusta, najmanj štiri tedne, lahko pa tudi več. V državi se je namreč razvnela burna razprava, kako poplačati predanost in požrtvovalnost prostovoljcev, ki so začasno pustili svoje običajno delo in so dan in noč na voljo ter v pričakovanju novega klica, nove akcije, pri tem pa ogrožajo svoja življenja. "To, kar delamo, je strast, je bratstvo," je eden izmed gasilcev dejal za BBC.

Premier Morrison se je le odzval na kritike, da ima država do gasilcev mačehovski odnos. Foto: Reuters

Med tistimi, ki se na terenu bojujejo z ognjenimi zublji, je kar 90 odstotkov prostovoljnih gasilcev, ki za svoje delo niso bili plačani, kar je vlada zdaj le spremenila.

Ministrstvo za kmetijstvo je ob tem sporočilo, da je v požarih poginilo tudi najmanj 2.700 živali, predvsem ovc, živine in kokoši.

V požarih je bilo uničenih tudi najmanj 800 domov. Ogenj je zahteval deset življenj, številne gasilce in druge so prepeljali v bolnišnice. Nekateri plameni so bili visoki celo 70 metrov, kar je višje od znamenite sydneyjske opere.