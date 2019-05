Protest pred ministrstvom za okolje. Foto: BoBo

"Smo proti pobijanju volka in medveda, ki po dokumentih ministrstva za okolje in prostor spadata med zaščitene živalske vrste," je ob tem poudarila organizatorka shoda, ki se ga je udeležilo okoli 20 protestnikov in aktivistov, Jagoda Tkalec. To pomeni, da jih ne bi smeli loviti, a si je, kot je poudarila, upravno sodišče "izmislilo izraz odvzem iz narave, ki pa dejansko pomeni odstrel, čeprav bi se moral nanašati na ujetje živali." Po njenem mnenju tudi ni ustreznih argumentov za odvzem volkov in medvedov, saj v praksi kljub povečanju števila medvedov ni prišlo do povečanja konflikta med medvedi in ljudmi, razen s kmeti.

Spomnimo pred prazniki so predstavniki sindikata kmetov pred ministrstvo za okolje pripeljali ostanke pokola živine in zahtevali odstrel divjih zveri, ki jim povzročajo gospodarsko škodo. A aktivisti z današnjega protesta opozarjajo, da obstajajo tudi alternativne možnosti zaščite pred zvermi. "Medvedi so inteligentni in so začeli prisotnost človeka povezovati z lahkim virom hrane," je poudarila Jagoda Tkalec in dodala, da se kljub povečanju števila medvedov, zaščita živine pred zvermi ni spremenila, zlasti ne z vidika odlaganja odpadkov, ki predstavljajo medvedom hrano.

Protestniki so z zvočnimi učinki skušali prikazati kako žival dojema lovce. Foto: BoBo

Namesto odstrela električne ograje in pastirski psi

Protestniki so zato pozvali k drugačnim rešitvam kot je postavitev električnih orgaj in uporabo pastirskih psov, postavitev električnih preprog v okolici čebelnjakov in uporabo medvedovarnih kompostnikov. Po mnenju Jagode Tkalec pa bi morala država tudi razmisliti o drugačnih ukrepih kot je ukinitev odškodnine za tiste oškodovance, ki so zavrnili subvencionirane ograje ali pastirske pse, obenem pa bi tem, ki so že bili oškodovani lahko ponudila te rešitve.

Aktivistka Adrijana Sešek pa je ob tem poudarila, da ubijanje volkov ni ukrep, ki učinkovito zmanjšuje škodo zaradi napadov volka, temveč so številne raziskave zaznale nasprotno dejstvo in sicer, da se število škodnih primerov po odvzemu v nekaterih primerih celo poveča. Prav tako raziskave kažejo, da populacija volkov ne potrebuje zuanjega uravnavanja. Glede naraščanja populacije medvedov pa je izpostavila, da je zanjo zaslužen prav človek, saj delež hrane iz krmišč predstavlja tretjino hrane, ki jo zaužijejo naši medvedje. Ob tem pa je poudarila tudi, da se je zadnji napad medveda na človeka s smrtnim izidom zgodil v zgodnjih 70-ih letih prejšnjega stoletja, medtem ko človek v Sloveniji v enem letu pobije približno 200 medvedov.

V ozadju zastraševanja je želja po zaslužku

Kljub tem podatkom pa je po mnenju protestnikov čedalje bolj prisotno zastraševanje ljudi pred napadi volkov in medvedov, čeprav ta strah ni upravičen. Prav zato so protestniki skušali z zvočnimi učinki predstaviti kako doživljajo zveri pohod lovcev, kar spodbuja njihov strah in potem tudi agresivno obnašanje. Z odstrelom zveri pa se med ljudmi poveča tudi negativno mnenje o odstreljenih zvereh, saj jih ne srečujejo več in se sčasoma nato navadijo, nato pa ob srečanju nastane preplah, "Pozabimo, da se medved in volk raje umakneta od nas kot pa da bi napadla," je ob tem poudarila Jagoda Tkalec.

Po njenem mnenju je v ozadju odstrela zaščitenih živali zaslužek za lovske družine, saj tuji lovsci za odstreljene primerke odštejejo do 10 tisoč evrov, potem pa meso posebej prodajajo po restavracijah. Zato upa, da ne bo v ozadju odloka o odstrelu želja po zaslužku. Na vprašanje zakaj so se odločili za protest in svojih pomislekov niso posredovali ministrstvu pa je odgovorila, da so na ministrstvo že večkrat pisali, a se na njihovo pisanje ni nikoli nihče odzval.

Kaj lahko doseže 20 protestnikov?

Med približno 20 zbranimi protestniki so bili večinoma veganski aktivisti, ki poudarjajo, da bi se moral človek tudi postopno umakniti iz življenjskega prostora divjih živali, saj ekosistem sam poskrbi za uravnavanje populacij živali, ki se konča pri omejitvah v okolju. Pomen protestnega shoda pa vidijo zlasti v tem, da sproža javno razpravo in drugačne poglede na odstrel, saj se je v zadnjih tednih po njihovem mnenju v medijih znašlo zgolj zastraševanje pred napadi medvedov in volkov in podatki o gospodarski škodi. "Res je danes bolj malo ljudi, ampak to je učinek snežne kepe. Tukaj povemo nekaj, potem naslednjič spet nekaj drugega in potem se to sporočilo kotali naprej."

Na vprašanje ali se lahko doseže umik napovedanega odloka o odvzemu medveda in volka so protestniki večinoma zadržani. "Ključna težava je v sistemu, ki stremi samo k zaslužku, zato bo nekaj, kar prinaša zaslužek prej ali slej našlo svojo pot v ospredje," je bil pesimističen eden izmed protestnikov. Po mnenju drugega pa je potreben širši pritisk javnosti, da bi se ministrstvo odpovedalo odloku za odstrel, medtem ko ena izmed protestnic upa, da bi bil mogoč učinkovit pritisk tudi preko političnih strank.